Ofertă de vis pentru o croazieră de 7 zile. Prețul nu este o greșeală. Cum poți vedea Roma, Barcelona, Marsilia și Napoli cu nici 600 de euro. Cazare şi 3 mese incluse

A mai rămas foarte puțin timp până când românii se vor bucura de concedii. Majoritatea lor știu deja unde vor să își petreacă zilele de vară. Însă, pentru cei care se decid mai greu, avem o propunere greu de refuzat. Și anume, o croazieră de șapte zile la un preț imbatabil.

Croazierele în jurul Europei, din ce în ce mai accesibile pentru români

Croazierele sunt varianta perfectă pentru cei care vor să bifeze mai multe țări dintr-o singură lovitură. În ultima vreme, acestea au devenit foarte populare în rândul românilor și nici nu este de mirare. Prețurile lor mici atrag turiștii ca un magnet.

Pe site-urile diverselor agenții care se ocupă de croaziere, . La început de primăvară, croazierele costă foarte puțin, prețul lor fiind aproape egal cu cel al câtorva zile de cazare în România.

Una dintre croazierele care s-a putea să fie pe placul multora este cea care pleacă din Roma cu vasul Costa Smeralda. Această croazieră este operată de compania Costa Cruises, iar durata ei este de 7 zile.

Timp de o săptămână, cei care aleg să se îmbarce la bordul vasului Costa Smeralda vor putea admira unele dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Plecarea are loc pe 21 martie, așa că cine nu și-a rezervat locul, are slabe șanse să mai prindă vreunul liber.

Cât te costă să vizitezi cele mai frumoase orașe din Europa la bordul unui vas de croazieră

Așa cum am menționat anterior, , pe data de 21 martie, la ora 18:30. În următoarele trei zile, vasul va ancora în Savona, Marsilia și Barcelona. Data de 25 martie va fi zi de relaxare la bordul vasului, astfel că turiștii se vor bucura de diverse activități pe mare.

În data de 26 martie, vasul Costa Smeralda își continuă traseul, ancorând în Cagliari, din Italia. Următorul oraș pe hartă va fi Napoli, iar ultimul oraș este Roma, punctul unde va avea loc debarcarea.

În total, turiștii se pot bucura de șase orașe, dintre care patru sunt situate pe teritoriul Italiei. O astfel de experiență nu este deloc una scumpă, iar prețul ei diferă în funcție de tipul de cazare ales.

Turiștii au de ales dintre cabina interioară, exterioară și cabina cu balcon. De asemenea, serviciile sunt și ele categorisite, fiind la dispoziția tuturor tipul My Cruise, All Inclusive și Super All Inclusive.

Tarifele pornesc de la 589 de euro pentru o cabină exterioară și pot ajunge la 1.008 euro dacă se optează pentru Super All Inclusive. Prețul pentru o cabină exterioară pornește de la 749 de euro și ajunge la 1.168 de euro.

Ceva mai scumpe sunt apartamentele ale căror prețuri pornesc de la 1.999 de euro și ajung la 2.258 de euro. Toate prețurile includ taxele portuare și guvernamentale. Doritorii pot obține mai multe informații consultând