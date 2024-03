Oficialii Rapidului încă speră la titlu. „Nu e imposibil”. Ce spun de arbitraj la Rapid – FCSB

Rezultatul de egalitate cu Universitatea Craiova nu le-a pus capăt speranțelor la titlu oficialilor de la Rapid București. Victor Angelescu a vorbit despre arbitrajul la derby-ul cu FCSB și dezvăluie că aproximativ 40.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională.

Oficialii Rapidului încă speră la titlu. „Nimic nu e imposibil”

Victor Angelescu a intrat la FANATIK SUPERLIGA după Universitatea Craiova – Rapid, scor 1-1. Acționarul grupării de sub Podul Grant spune că egalul de pe „Ion Oblemenco” nu a afectat speranțele la titlu.

Cele trei puncte din derby-ul cu FCSB sunt obligatorii pentru a intra în play-off cu o diferență de puncte cât mai mică față de rivali. Victor Angelescu este de părere că trupa lui Cristiano Bergodi merita victoria la Craiova.

„Trebuie să câștigăm, dacă nu câștigăm… Nimic nu este imposibil, dar va fi foarte greu. Am declarat înainte să începem returul că trebuie să fim la maxim cinci puncte de FCSB. Dacă nu câștigăm va fi foarte greu, la egal sunt 12 puncte și înjumătățite șase.

Nu este imposibil, dar este foarte greu pentru că nu jucăm doar cu ei, nu jucăm doar meciurile directe. Este greu să câștigi șapte meciuri la rând. Sunt dezamăgiți de rezultat, cred că am jucat mai bine. Craiova a avut o singură ocazie în prima repriză și a dat gol.

A doua repriză după ce am dat gol parcă ambele echipe s-au temut să mai producă ceva. Cred că per total meritam mai mult victoria, a fost un meci echilibrat. Craiova are o echipă foarte bună, care se bate pentru cupele europene”, a declarat Victor Angelescu.

Ce spune despre arbitraj la Rapid – FCSB: „Nu am niciun dubiu”

, însă oficialii „alb-vișinilor” nu își fac probleme legate de arbitraj cu FCSB. Victor Angelescu este de părere că niciun „central” din SuperLiga nu greșește în mod voit.

„În niciun caz nu este favorită FCSB, este un derby și zic că șansele sunt 50-50. Vor conta detaliile, dăruirea și cum vom trata anumite momente în joc. Nu am niciun dubiu că niciun arbitru nu vrea să greșească voit împotriva unei echipe.

Există arbitri mai buni și mai slabi. Dacă nu a fost ofsaid este o eroare foarte mare, cineva nu poate să se uite la faza aia și să creadă că nu e fault la faza aia. Atunci nu cred că are loc la VAR în Liga 1. Nu îmi e frică de arbitraj, sunt convins că cei care intră vor să arbitreze cât mai bine și o fac echidistant”, a spus acționarul.

Câți suporteri sunt așteptați la Rapid – FCSB: „Avem o cerere foarte mare”

„Avem o cerere foarte mare, nu știu să vă spun acum câte se vor vinde.. Biletele s-au pus în vânzare, este pus un anuț chiar pe pagina de Facebook a clubului cu toate detaliile. Ieri seară s-au pus în vânzare și de azi se pot cumpăra biletele.

Deocamdată sunt doar online și dacă nu mă înșel se pot cumpăra de la noi de la stadion, de la fan-shop și în ultimele două zile probabil și de la Arena Națională”, a spus oficialul giuleștenilor la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

