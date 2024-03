Derby-ul Rapid București – FCSB se va disputa pe Arena Națională, iar suporterii celor două formații încă nu au căzut la pace. Gigi Mustață anunță că giuleștenii nu vor primi toată peluza în play-off, indiferent de ce se va întâmpla la ultima etapa din sezonul regular.

Gigi Mustață, anunț tare despre derby-ul Rapid – FCSB. „O spun acum public ca să nu avem discuții după aia”

de pe Arena Națională la derby-ul cu Rapid. Liderul galeriei din Giulești spera să obțină și un acord de reciprocitate cu suporterii de la FCSB.

la următorul derby din play-off, atunci când FCSB va fi gazdă. Acesta are deja cereri de peste 5.000 de bilte pentru partida cu Rapid București.

„Începând de azi ne apucăm de treabă, așteptăm să ne informeze clubul nostru numărul de bilete. Trebuie să intrăm în posesia lor, vedem cum au stabilit cei de la Rapid. Mergem să le luăm cu bani sau le luăm online.

Dacă îmi dă toată peluza o iau, dar eu tot acolo sus le dau. Peluza este normal 14.000, dar se lasă câteva sectoare libere și rămân în jur de 10.000. Am cereri foarte mari, cred că am cerere de peste 5.000 de bilete. Anunț și o fac public, să nu cumva să o auzim peste două, trei săptămâni când jucăm cu Rapid în play-off.

Nu le dau toată peluza, indiferent de situație nu le dau toată peluza. Le dau 5%, dacă vor să îmi dea 5% să îmi dea, putem să ne cumpărăm online în tot stadionul. Am vorbit cu suporterii, le-am transmis și suporterilor aseară la meci”, a spus Mustață la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct doar pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu are cum să sară nici conducerea, vor rămâne singuri să încurajeze echipa”

„La mine când ai spus un lucru și nu l-ai făcut, nu ai cum să mai ai cuvânt în fața mea. Așa am fost crescut, educat și pe unde m-am dus am luat-o pe drumul meu și așa am făcut. Da sau nu, dacă nu pot îmi văd de treaba mea. Dacă pot mă duc până în pânzele albe.

Știu bine cine sunt eu și știu că mă țin de cuvânt. Nu are cum să sară peste mine nici conducerea, nici nimeni. Dacă va sări conducerea peste noi și va veni cu argumentul haideți să le dăm, vor rămâne singuri să încurajeze echipa. Poate să zică și mama din groapă, nu și nu.

Oricum jucăm în deplasare, putem intra să cumpărăm bilete online. Nu este vreo problemă pentru noi, exact asta făceau și ei când le-am dat peluza sus. La noi e mai greu pentru că suntem foarte mulți”, a declarat liderul Peluzei Nord.

