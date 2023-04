Olguța Berbec a împlinit 39 de ani chiar de Paște! Cu ce cântăreț a chefuit artista: „A zis din prima da!”

Olguța Berbec a avut un Paște de neuitat! În casa cântăreței de muzică populară a fost dublă sărbătoare! Vedeta a ținut Paștele, așa cum au făcut-o toți românii, însă pe lângă Înviere, aceasta a avut un motiv în plus de sărbătoare! Vedeta împlinise fix de Paște vârsta de 39 de ani!

Olguța Berbec a făcut 39 de ani chiar de Paște. Cu cine a petrecut cântăreața de muzică populară

a fost luată prin surprindere de oamenii dragi, iar unul dintre cei aflați la masa de Paște ne-a povestit cum s-a distrat aceasta. Este vorba despre cântărețul Mihai Priescu, cel care îi este nu doar prieten, ci și fin!

Nașa Olguța Berbec și-a făcut ”datoria” și i-a așteptat pe invitații ei cu toate bunătățile posibile pe masă, dar și cu voia bună care o caracterizează.

Mihai Priescu ne-a spus că nu i-a luat cine știe ce cadou, asta nu pentru că nu și-ar permite, dar Olguța nu ține foarte mult la lucrurile materiale. Simpla prezență lângă ea a oamenilor dragi e suficientă pentru cântăreața de muzică tradițională.

Finul Mihai Priescu le-a luat câte ceva și fetelor artistei: „Nu poți să te duci cu mâna goală”

„Nu am luat un cadou scump, ci am mers cu inima sinceră și deschisă, asta ne-a și legat pe noi, de fapt. Am cumpărat ce se cumpără la astfel de ocazii, mai merg cu câte un parfum, cu o cremă, bineînțeles și flori.

Le-am luat câte ceva și fetițelor ei, Olga și Cezara, care au 3 și 6 ani. Nu poți să te duci cu mâna goală, mai ales de Paște, iar fetițele sunt minunate. Ceva simplu, acolo, o mică atenție”, a declarat Mihai Priescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum s-au apropiat Olguța Berbec și Mihai Priescu: „A zis din prima da”

Mihai ne-a povestit și cum a început relația de prietenie cu Olguța Berbec, aceștia înrudindu-se în timp, „Totul a început acum mulți ani. Am mers la primul eveniment cu formația mea, unde a fost și ea invitată. Am coincis apoi la alte evenimente și, din vorbă în vorbă, văzând că ne înțelegem, am creat o legătură specială. Când a venit momentul să-mi pun și eu pirostriile, mi-au venit în minte trei persoane, printre care și ea.

Am sunat-o și i-am zis: Ce faci, Olguța? Uite am de gând să fac cununia religioasă. M-am gândit la tine și la Remus (n.r.: soțul ei) să veniți de nași. A zis din prima da, cu mare drag!

I-am zis să îl întrebe și pe bărbatul ei. A fost și el de acord. Timpul a trecut și am devenit apoi foarte apropiat și de Remus. Ne-am dat seama că suntem oameni, vorba aia. Pe lumea asta sunt tot mai puțini oameni în adevăratul sens al cuvântului”, a mai declarat Mihai Priescu pentru FANATIK.

De când au devenit rude, și Olguța Berbec se au ca frații. Artistul ne-a spus că oricând e binevenită la el acasă, alături de soțul ei, la Târgu Jiu, mai ales dacă are cântări în zonă: „Ea știe foarte bine că îi stau la dispoziție când are nevoie de ceva, cu mare inimă!”.

Mihai Priescu a făcut pană în drum spre o cântare unde l-a luat Olguța Berbec: „Întâmplarea a devenit amuzantă în timp”

Mihai și-a amintit și o peripeție prin care a trecut cu Olguța Berbec, înaintea unei cântări. Cei doi aveau de susținut câte un recital la o un botez Petroșani, doar că Mihai a făcut pană pe drum, în drum spre eveniment.

„Pentru mine, întâmplarea a devenit cumva amuzantă în timp. Am fost la un eveniment pe care îl contractase ea. M-a chemat și pe mine și țin minte că era un botez de zi. Eu nu mai fusesem să cânt ziua, știi că la astfel de eveniment artiștii apar seara. Am acceptat și încă de acasă, de când am pornit de la Târgu Jiu, am zis să ajung mai repede, să nu întârzii, că e imaginea ei la mijloc, totuși.

Am făcut pană și nu prea era semnal. Am sunat-o pe Olguța să trimită cineva de la eveniment o mașină după noi. Aveam de cărat și instrumentele, orga și toate cele care erau în portbagaj. Ea suna, săraca, dar se tot închidea telefonul din cauza lipsei semnalului. Când am ajuns, toată lumea servea deja felul doi. Mi-a părut un pic rău, pentru că era cuvântul ei la mijloc. Am început apoi să cânt și totul s-a terminat cu bine”, a povestit Mihai Priescu.

„Niciodată nu a fost cu nasul pe sus”

Mihai o descrie pe Olguța Berbec drept o persoană extrem de sinceră, de normală și spune despre nașa ei că niciodată nu a fost cu nasul pe sus. „Niciodată nu a fost cu nasul pe sus, deși, trebuie să recunoaștem, este un nume în muzica populară românească, un nume pentru care a muncit din greu.

Sunt niște oameni de nota 10 și ea, și soțul ei, Remus. Amândoi știu că atunci când au nevoie de ceva, ușa casei mele e deschisă. Casa mea e și casa lor”, ne-a mai spus Priescu despre Olguța Berbec.

Nașa și finul au lansat chiar în ziua de Paște câte o melodie de care amândoi sunt tare mândri. Cel mai nou proiect muzical al Olguțăi se numește , care a strâns aproape 100.000 de vizualizări în patru zile. Și Priescu se bucură de succes cu noul său videoclip. a depășit numărul de accesări al nașei sale, având peste 100.00 de vizualizări. Priescu susține, însă, că niciodată nu va fi în concurență cu nașa Olguța. Spune, râzând, că el se mulțumește și cu locul doi.