Oltenii nu dezarmează după egalul de la Botoșani: „Suntem cei mai buni, vom crede până la final în șansa noastră”

Universitatea Craiova a mai făcut un pas greșit în lupta la titlu, 1-1 cu FC Botoșani, a luat primul gol după șase etape, dar nu dezarmează.

La cinci puncte în urma liderului FCSB, oltenii speră să recupereze terenul pierdut la Botoșani, în următoarea dispută cu campioana țării, CFR Cluj.

Revenit în primul 11 după trei meciuri, incluzând aici și manșa tur din semifinalele Cupei României, Andrei Ivan a marcat golul egalizator în disputa de la Botoșani, dar prea târziu pentru ca echipa lui să emită pretenții la un succes care să o mențină în lupta la titlu.

Andrei Ivan: ”Acest punct nu ne ajută, dar noi mergem mai departe”

Pe un teren pe care orice echipă din Liga 1 are probleme, Universitatea Craiova a găsit cu greu culoare de acces spre poarta moldovenilor. FC Botoșani a dat senzația că poate să facă față până la final încercărilor disperate ale oltenilor de a periclita buturile lui Pap, dar s-au văzut egalați cu 10 minute înaintea ultimului fluier.

”N-am făcut o partidă bună deloc, cred că e cea mai slabă partidă a noastră din ultima vreme. Nu am fost proaspeți, ei au dat tot ce au putut și au marcat un gol, iar noi am început să alergăm după egalare. Nu ne-a surprins cu nimic, știam ce joacă, dar nu a reușit să întoarcem rezultatul, am marcat târziu”, a declarat la finalul partidei Bogdan Vătăjelu.

”Tragem linie după acest meci și mergem mai departe. Sperăm să câștigăm la CFR, altceva ce putem face? Avem o echipă bună, suntem cei mai buni, vom crede până la final în șansa noastră. Nu mai contează ce s-a întâmplat azi”, a adăugat Alexandru Mateiu.

”Era important pentru noi să câștigăm. Cred că acest punct nu ne ajută, dar noi mergem înainte. Nu am făcut un joc bun, ne-am precipitat, nu am ajuns în fața porții așa des cum am fi vrut”, a concluzionat Andrei Ivan.

Următoarea săptămână este decisivă pentru U Craiova

După două remize în tot atâtea meciuri disputate în faza play-off a campionatului, Universitatea Craiova aproape că a ieșit din lupta pentru coroana de campioană.

Mai mult, următoarele două meciuri, cu CFR, în deplasare, și cu FCSB, acasă, pot fi definitorii pentru păstrarea șanselor, măcar matematice, pentru triumful la finalul sezonului.

Universitatea Craiova are cel mai aglomerat program dintre toate echipele calificate în play-off, oltenii având și manșa a doua din semifinalele Cupei, cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu și, aproape sigur, și meciul din finala competiției.