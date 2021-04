Omul care încearcă să îl convingă pe Gigi Mulțescu să renunțe: “Nu trebuie să ducem crucea până la sfârșit!”. Exclusiv

Gigi Mulțescu a anunțat că vrea să renunțe la funcția de antrenor de la Dinamo după înfrângerea cu 1-3 în fața Academicii Clinceni. FANATIK a aflat că fiul antrenorului, Cătălin Mulțescu, încearcă să îl convingă pe tehnician să renunțe la post.

Cătălin Mulțescu încearcă să își convingă tatăl să renunțe la Dinamo!

După meciul dintre Dinamo și Academica Clinceni, Gigi Mulțescu s-a declarat foarte nemulțumit de modul în care s-a prezentat echipa și a declarat că nu mai are energie să pregătească echipa, fiind foarte tentat să renunțe la funcția de antrenor:

“Eu mă pun la dispoziţia conducerii pentru că eu nu cred că mai am puterea să mai continui. Să vedem ce vor. Pe lângă faptul că am primit trei goluri ciudate, din cornere, nu am reușit să mai redresăm foarte multe. Nu mă mai simt util. Poate trebuia să fac mai multe”, a spus Mulțescu după meciul cu Academica, pierdut cu 1-3.

“Ai făcut tot ce ai putut, ai ajutat când a fost nevoie. Nu trebuie să ducem crucea până la sfârșit!”

Din informațiile noastre, Cătălin Mulțescu, i-a transmis tatălui său că ar fi mai bine să renunțe argumentând că ar trebui să aibă mai mare grijă de sănătate și că nu ar trebui să își înrăutășească starea cu stresul uriaș și presiunea existentă la club:

“Tată, ar fi bine să pleci acum. Ai făcut tot ce ai putut, ai ajutat când a fost nevoie. Nu trebuie să ducem crucea până la sfârșit!”, i-a transmis Cătălin Mulțescu tatălui său cu privire la decizia de a pleca de la club.

Mesajul fanilor: “Mulțumim pentru tot, Gheorghe Mulțescu! Presiunea a fost prea mare”

Cătălin Mulțescu este mâna dreaptă a lui Gigi Mulțescu la Dinamo. Fostul portar îl ajută foarte mult pe tatăl său în pregătirea meciurilor, inclusiv să îl ducă și să îl aducă cu mașina la Săftica și în mai multe aspecte ale pregătirii meciurilor.

Suporterii din programul DDB au trimis un mesaj de susținere pentru Gigi Mulțescu și spun că și-ar fi dorit să îl fi protejat mai mult: “Intenția a fost de la început să aducem președinte executiv și director tehnic, iar profesioniștii să-și fi făcut treaba, însă incertitudinea de la club și lipsa banilor i-au făcut pe toți cei ofertați să refuze. Mulțumim pentru tot, Gheorghe Mulțescu! Presiunea a fost prea mare și nu a fost în puterea noastră să vă protejăm mai mult!”.

Florin Prunea: “Lăsați-l, băi, fraților, să-și vadă de bătrânețe, de copii și de nepoți!”

Rămâne de văzut dacă oficialii lui Dinamo vor găsi un nou antrenor pentru Dinamo, iar în cazul în care nu vor avea o altă variantă, Gigi Mulțescu ar putea continua pe banca tehnică. Însă, antrenorul și-a făcut publică intenția de a face un pas în spate înainte de începutul play-out-ului.

Florin Prunea a tras un semnal de alarmă referitor la starea de sănătate a lui Gigi Mulțescu: „E clar că este totul scăpat de sub control! Totul este din interior. Îl văd pe nea Gigi, săracul… Ăștia care conduc la Dinamo acum sunt inconștienți?

Poate să se întâmple ceva cu el pe bancă, Doamne ferește! Lăsați-l, băi, fraților, să-și vadă de bătrânețe, de copii și de nepoți! E posibil să vă bateți joc în halul ăsta de un om care a făcut istorie pentru Dinamo? Chiar să fii atât de inconștient?”, a tunat Prunea după meciul cu Academica.

Până la următorul meci este o perioadă foarte scurtă. Dinamo joacă marți, de la ora 19:00 în prima manșă din semifinalele Cupei României cu Astra Giurgiu. Rămâne de văzut dacă până atunci, oficialii clubului vor găsi un nou antrenor sau “câinii” vor continua cu Gigi Mulțescu.

