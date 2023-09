Omul de încredere al lui Teo Trandafir a pierdut o groază de bani

Florin Burescu, omul de încredere al lui Teo Trandafir și al multor alte vedete din România, designerul care le îmbracă pe celebrități, și-a spus secretele, în exclusivitate pentru FANATIK!

Omul de bază al lui Teo Trandafir, dezvăluiri despre afacerea sa cu rochii

Creatorul de rochii elegante pentru dame a mărturisit care au fost cele mai mari provocări ale carierei sale de până acum și ne-a spus, de asemenea, că a avut și de pierdut, la un moment dat, o sumă de 10.000 de euro.

„Anul acesta se împlinesc 10 ani de când am “pornit motoarele” acestei pasiuni. Încă doi ani înainte am făcut papioane, ele m-au ajutat sa îmi pot pune visul in practică. Orice mă înconjoară este o sursă de inspirație.

Personalitatea clientelor mă ajută foarte mult. Îmi doresc mereu ca feminitatea și luxul să fie prezente în creațiile mele”, a declarat creatorul de modă preferat de Teo Trandafir, pentru FANATIK.

La capitolul creație, cele mai mari bătăi de cap i le dă rochiile de mireasă. Florin Burescu recunoaște că hainele pentru mirese sunt destul de complexe, iar modelele pe care le creează trebuie să se potrivească fiecărei cliente în parte.

„Fiecare creație este unică, deci asta o face ușor dificilă atunci când vine vorba de complexitate. Rochiile de mireasă sunt cele mai pretențioase. Fiind o rochie unică în viața unei femei, este nevoie de o atenție sporită. E nevoie de o creare mai amănunțită”, a mărturisit Florin Burescu, pentru FANATIK.

Burescu, pierdere de 10.000 de euro în pandemie

Omul de încredere al lui Teo Trandafir a mai spus că partea administrativă îi, de asemenea, bătăi de cap. Tocmai de aceea, încă de la început a apelat la persoane care știu să citească niște cifre și înțeleg bine Codul Fiscal.

La fel ca mulți alți designeri, și Burescu a fost destul de afectat în anul 2020 când a început pandemia de coronavirus. Atunci și-a închis atelierul din București. De asemenea, a redus destul de mult activitatea și la cel din Craiova. Când a închis locația din Capitală, Burescu s-a ales cu o pagubă de 10.000 de euro.

„În perioada pandemiei am închis doar atelierul din București. Cel din Craiova a rămas deschis cu activitatea redusă la maxim. Eu am rămas în București. Am avut contracte tv și de publicitate, contracte ce mi-au asigurat un venit.

În primele 3 luni ale pandemiei am simțit că totul s-a sfârșit și că nimic nu va mai fi ca înainte. Am trecut și printr-o depresie. Ulterior, am reușit să depășesc acel moment și să creez pentru că am fost convins că acel “iad” se va încheia. Am lucrat în toată pandemia. La final, am ieșit cu un stoc de peste 300 de rochii.

Am pierdut în jur de 10.000 de euro, însă am avut noroc că o mică parte am putut ulterior să o recuperez. A fost cred cea mai dură lovitură a mea din acest business”, a declarat creatorul de modă la care apelează Teo Trandafir, și multe alte staruri de la noi, pentru FANATIK.

Creatorul de modă se vede tătic

Burescu și-a redeschis business-ul din Capitală și ne-a precizat la ce e mai atent acum. „Am redeschis și mă bucur din suflet că pot primi clientele cu sufletul împăcat. Greșelile nu au fost din partea mea. Așa a fost situația în lume, însă la redeschidere nu am mai investit, financiar, atât de mult în actuala locație”, a completat .

Florin a vorbit puțin și despre viața sa personală, dincolo de afacere. Ne-a spus că se vede tată de fată! Acesta este unul din visele sale secrete, să își întemeieze o familie. „Da, este ceea ce îmi doresc în acest moment. Îmi doresc din suflet o fetiță, însă este greu că persoana de lângă mine trebuie să fie extrem de încrezătoare și răbdătoare. Partea profesională va avea mereu prioritate în viața mea”, a încheiat