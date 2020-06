Operaţiune dramatică de salvare în România: “Am împietrit în momentul în care am intrat în curte”. Povestea lui Ciprian, pompierul care a înduioşat România

152 de persoane evacuate, drumuri blocate și peste 100 de gospodării distruse complet – acesta este bilanțul inundațiilor din ultimele zile, iar dezastrul pare să nu se mai oprească, deși ne apropiem deja de sfârșitul primei luni de vară calendaristică. Dincolo de cifrele care ne dau fiori, povestea lui Ciprian și curajul său nemărginit dovedesc încă o dată că în astfel de momente există oameni pe care ne putem baza.

Este pompier de mai bine de 14 ani, timp în care a luat parte la sute de misiuni, însă testul suprem avea să vină joi dimineață, când viitura a lovit localitatea Sângeorz-Băi din Bistrița Năsăud și a pus în pericol nu doar bunurile, ci și viețile locuitorilor.

Conștientizând acest lucru, bărbatul s-a echipat corespunzător și a pornit alături de camarazii săi în ajutorul celor care aveau nevoie. Printre ei se afla și un copilaș de doar șapte anișori, electrocutat chiar sub privirile neputincioase ale părinților.

Eroul din Bistrița-Năsăud. Ciprian a intervenit pentru a salva un băiețel care se electrocutase

„Am împietrit în momentul în care am intrat în curte și am văzut copilul inconștient întins pe jos. Părinții disperați strigau după ajutor. Deși am mii de misiuni la activ, efectiv mi s-au înmuiat genunchii. Nimic nu se compară cu durerea unui părinte care simte că-și pierde copilul”, a declarat Ciprian la scurt timp după intervenția care l-a transformat într-un adevărat erou.

Micuțul a fost preluat apoi de echipajul medical sosit la fața locului și transportat de urgență la spital. Din fericire, acum se află în afara oricărui pericol. „O bucurie enormă… și o eliberare. Este un sentiment minunat să știi că ai salvat o viață, o familie! Știți, am văzut că au fost persoane care au luat în derâdere acțiunea noastră de ieri de la viitură. Dar nu suntem supărați.

Noi știm că menirea noastră este să fim salvatori, să fim alături de oameni. Și nu o facem din obligație, ci din suflet și cu suflet! Simțim alături de oamenii pe care îi ajutăm toată drama prin care trec, dar asta ne face să fim și mai puternici, și mai dăruiți”, a mai spus pompierul din Bistrița Năsăud.

Și Marcel Vela l-a felicitat pentru curaj: „Aceștia sunt eroii zilelor noastre”

Cu doar câteva ore înainte de această operațiune, Ciprian reușea să salveze un bebeluș rămas captiv sub dărămăturile casei distruse de inundații. Imaginile cu bravul pompier strângând pruncul la piept au impresionat milioane de români, printre care și ministrul de Interne, Marcel Vela.

„Ciprian ieșise dintr-o tură extenuantă de 24 de ore, în care, alături de colegii săi, au intervenit să îi salveze pe cei năpăstuiți de inundații. După doar câteva ore, a fost trezit din somn de către comandantul unității.

”Ciprian, trebuie să mergem urgent în localitatea Rodna. S-a produs o viitură puternică, iar mai multe familii sunt blocate în case. Apa crește foarte repede și dacă nu intervenim repede se poate produce o nenorocire. Am alertat toată unitatea”.

În mai puțin de 30 de minute, zeci de pompieri salvatori erau adunați în zona afectată, iar comandantul i-a împărțit în mai multe echipe. Viitura creștea în intensitate, iar mulți oameni erau prinși în case. ”Avem o casă în care sunt blocate 6 persoane. Doi sunt copii extrem de mici. Aveți mare grijă, trebuie să-i scoatem pe toți teferi de acolo”.

Ciprian, cu o experiență de peste 14 ani în salvare de persoane și cu câteva mii de intervenții la activ, știa exact ce are de făcut. Ajunși la fața locului în doar câteva minute, și-au dat seama că intervenția trebuia să fie foarte rapidă, dar și cu foarte mare atenție. Casa de vis-a-vis era pe punctul de prăbușire, iar apa creștea.

Ciprian s-a legat cu cordelina, a traversat curtea și a pătruns în casă. Acolo se aflau un bărbat, 3 femei și cei doi copii. Un pui de om de doar câteva luni și sora sa de doi ani. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i calmeze. ”Stați liniștiți că totul va fi în regulă. Veți ieși împreună cu mine, dar nu vreau sa vă panicați. Trebuie să fim foarte atenți. Curentul este foarte puternic și orice clipă de neatenție ne poate pune în primejdie. Pe copii îi voi purta eu în brațe, e mai sigur așa. Am doi copii acasă și știu ce înseamnă grija părintească!”

Intervenția a fost una extrem de dificilă, dar din fericire Ciprian, alături de colegii săi salvatori, au reușit să îi ducă pe toți în siguranță. În total, în localitatea Rodna, pompierii salvatori din cadrul ISU Bistrița-Năsăud au salvat în doar câteva ore câteva zeci de persoane și animale.

A fost o misiune pe deplin reușită. La miezul nopții, Ciprian a fugit spre casă, la familia sa, dar a fost informat că e posibil ca în zona unde locuiește să se producă altă viitura. Din fericire, nu s-a produs ceva similar ca în Rodna.

Astăzi se afla din nou la datorie. Deși era liber, s-a alăturat colegilor pentru a interveni în alte localități afectate de această nenorocire. Aceștia sunt eroii zilelor noastre. Sunt cei care salvează vieți și intervin acolo unde nu mai este nici o speranță. Cu siguranță, putem spune că cei care salvează o viață, salvează o lume întreagă”, a scris oficialul pe contul personal de Facebook.