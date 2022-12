Opt artiști celebri au fost selectați de miliardarul Yusaku Maezawa pentru un zbor în jurul lunii. Cine sunt norocoșii

Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a dezvăluit numele celor opt artiști care i se vor alătura anul viitor în zborul civil în jurul Lunii, la bordul unei nave spațiale SpaceX.

Cine sunt cei opt artiști care vor zbura în jurul lunii

Printre membrii echipajului zborului turistic “dearMoon” se numără starul sud-coreean de K-Pop T.O.P., producătorul muzical american nominalizat la Grammy, Steve Aoki, actorul de televiziune indian Dev Joshi și fotograful britanic Rhiannon Adam.

La rândul ei, Adam, originară din Irlanda și stabilită în Hackney din Londra, este singura femeie din echipă, care va ajunge în spațiu.

Zborul ar urma să aibă loc anul viitor, însă data nu este una clară. Echipajul civil va orbita în jurul Lunii la bordul rachetei Starship a companiei SpaceX, , un bun prieten de-al miliardarului, timp de aproximativ șapte zile, fără a ateriza pe ea, înainte de a se întoarce pe Pământ.

Rhiannon Adam a făcut câteva declarații în acest sens. Aceasta susține că după doi ani de pandemie, călătoria cu racheta SpaceX ar putea fi cea mai mare aventură din viața sa, care nu merită ratată.

“În fiecare zi mă ciupesc, mi se pare un vis imposibil care devine realitate (…) Când am aflat că am fost selectată, am plâns. Și, de obicei, nu sunt o persoană care să plângă prea mult.

Cred că a fost copleșitor și părea atât de imposibil și, chiar și atunci, nu părea real. M-a făcut să mă gândesc că poate ar fi trebuit să joc mai mult la loto”, a spus aceasta.

T.O.P., al cărui nume real este Choi Seung-hyun, va merge și el pe lună. Acesta și-a făcut debutul ca rapper underground înainte de a se alătura Big Bang, una dintre cele mai importante trupe de băieți din lume, în 2006.

Artistul, în vârstă de 35 de ani, a declarat într-un videoclip publicat de site-ul dearMoon, că a avut întotdeauna o pasiune pentru spațiu și Lună încă de când era copil, adăugând că este nerăbdător să ajungă acolo.

”Când voi vedea în sfârșit Luna mai aproape, aștept cu nerăbdare să mă dezvolt personal și să mă întorc pe Pământ ca artist cu o inspirație”, a spus acesta, potrivit .

Lista completă a celor 8 artiști selectați pentru zborul în jurul lunii

Menționăm că Yusaku Maezawa a dezvăluit planurile pentru călătorie încă din anul 2018, cumpărând toate locurile pe nava spațială.

El a început să primească cereri din întreaga lume începând cu luna martie 2021 pentru cea de a doua sa călătorie în spațiu, după ce în urmă cu un an a călătorit timp de 12 zile pe Stația Spațială Internațională (ISS) la bordul navei rusești Soyuz.

Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a ales însă doar opt artiști care vor merge alături de el la bordul unei nave spațiale SpaceX.

Lista completă a membrilor echipajului masculin al zborului turistic “dearMoon” este format deci din:

starul sud-coreean de K-Pop T.O.P., Rhiannon Adam – artist fotografic britanic/irlandez care trăiește și lucrează între Londra și SUA.

Steve Aoki – producător muzical, artist, designer de modă și antreprenor nominalizat la Grammy, stabilit în SUA

TOP (Choi Seung Hyun) – rapper sud-coreean, cântăreț, compozitor, producător de discuri, actor și colecționar pasionat de artă

Yemi AD – coregraf și “inovator social” din Republica Cehă

Tim Dodd – Creator de conținut, fotograf, videograf și muzician din SUA. Gazda canalului YouTube “Everyday Astronaut”.

Brendan Hall – Realizator de filme documentare din SUA

Karim Iliya – Fotograf

Dev Dushyant Kumar Joshi – Actor de televiziune indian și influencer în social media.

În cazul în care vreunul dintre cei opt va trebui să renunțe, snowboarderul olimpic american Kaitlyn Farrington și dansatoarea japoneză Miyu au fost, de asemenea, aleși ca rezerve.

Călătoria miliardarului japonez pare să confirme într-o oarecare măsură .