Orașe scufundate și 1.000 de persoane decedate în urma inundațiilor catastrofale din Pakistan Video

Mii de oameni din nordul Pakistanului au primit ordin să-și evacueze casele, sâmbătă, autoritățile încercând să facă față inundațiilor catastrofale care au provocat moartea a peste 1.000 de persoane și au afectat circa 33 de milioane de oameni.

Inundații catastrofale în Pakistan

Musonul, care durează de regulă din luna iunie până în septembrie, esenţial pentru irigarea culturilor şi pentru resursele de pe sub-continentul indian, aduce în fiecare an şi distrugeri.

ADVERTISEMENT

Potrivit autorităților pakistaneze, în acest an peste 33 de milioane de persoane au fost afectate de inundaţii, circa 15% din populația țării, şi aproape un milion de case au avut de suferit.

Numeroase râuri din provincia Khyber Pahktunkhwa s-au revărsat şi au distrus zeci de clădiri, între care şi un hotel cu 150 de camere. „Casa pe care o construisem după ani de muncă grea s-a dus sub privirile noastre. Am stat pe marginea drumului şi am primit cum ni se ducea casa viselor noastre”, a declarat Junaid Khan, în vârstă de 23 de ani, pentru AFP.

ADVERTISEMENT

Sherry Rehman, ministrul mediului din Pakistan, a declarat că „în timp ce în mod normal țara are doar trei până la patru cicluri de ploaie”.

„Numărul de super torenți ce a provocat inundații este șocant”, a spus oficialul, citat de BBC.

ADVERTISEMENT

De la începutul sezonului estival, mai multe cicluri musonice au lovit Pakistanul, distrugând peste 600.000 de locuințe din întreaga țară.

Peste 300 de copii morți

Săptămâna trecută, atunci când bilanțul se apropia de 1.000, autoritățile pakistaneze anunțau că printre cei care și-au pierdut viața se numără și 343 de copii. Autoritățile susțin că inundațiile de acest an se apropie în intensitate cu cele din anul 2010.

ADVERTISEMENT

Bilanțul total, pe lângă cei 1000 de morți, include alți 1.300 de oameni răniți, peste 3.000 de kilometri de drum distruși, 145 de poduri dărâmate, aproape 600.000 de locuințe distruse și 800.000 de animale domestice ucise.

ADVERTISEMENT

Fida Hussain Shahani, un muncitor dintr-un sat îndepărtat din Sindh, și-a pierdut fiul în inundațiile ce au distrus întreg satul

„Ieri, apa a continuat să crească și a intrat în casa noastră. În timp ce încerca să ajungă la un loc înalt, fiul meu de 17 ani a rămas în urmă. Am reușit să-i găsesc cadavrul doar în această dimineață”, a precizat acesta pentru .