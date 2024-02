Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 2 camere cu doar 6800 de euro. Blocul se află aproape de centru

Într-un oraș din România poți cumpăra un apartament cu 2 camere pentru doar 6.800 de euro. Locuința se află chiar aproape de centru și are o poziție foarte bună. De ce este prețul atât de accesibil?

Există un oraș din România unde poți cumpăra un apartament cu două camere cu doar 6.800 de euro. Menționăm că Prețurile au explodat pe piața imobiliară.

Puțini își mai permit acum să își achiziționeze un apartament sau o garsonieră în marile orașe din țară. Sunt însă și zone ceva mai accesibile. Un anunț publicat ne-a atras atenția. Este vorba despre un apartament cu 2 camere care se vinde pentru doar 6.800 de euro.

Unde se află și ce dotări are? Conform anunțului de vânzare, acest apartament cu 2 camere are o suprafață de 24 de mp și se află la etajul 4 al blocului. De asemenea, prețul pentru un metru pătrat este de 283 de euro, aflăm din anunț.

Apartamentul se află aproape de centrul orașului

Apartamentul se află în Cugir, județul Alba Iulia. Și blocul nu este deloc departe de centru. Din anunț aflăm că în apropiere există restaurante, școli, grădinițe, dar și farmacii și diferite magazine. Faci 3 minute cu mașina până în centru și 10 minute dacă mergi pe jos.

Totodată, sursa citată menționează că apartamentul se vinde în cadrul unei licitații publice. Are hol, bucătărie, baie, dar și cameră. De asemenea apartamentul dispune de utilități, precum apă, gaze, canalizare, dar și curent electric.

„Acest activ se valorifica in cadrul unei licitații publice.Apartament situat in CUGIR, Str. Gheorghe Cosbuc, nr 26, et 4, ap 41, Alba.Puncte de interes: Farmacii; Scoli; Gradinite; Restaurante; Magazine. Compunerea încăperilor imobilului este următoarea: hol, bucătărie, baie, cameră”, se arată în anunț.

În ceea ce privește prețul, acest apartament cu două camere se vinde pentru 6.799 de euro. Și nu ar fi primul loc din țara noastră unde găsim locuințe mai ieftine decât locurile de parcare din Capitală.

