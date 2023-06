Orașul din România unde se află Statuia Libertății. E copia fidelă a celei din New York

Statuia Libertății este unul dintre cele mai importante monumente din orașul american New York, dar există una și în România. A fost dezvelită în urmă cu nouă ani. Realizatorul copiei celebrului monument a explicat cum a realizat statuia.

Orașul din România unde se află Statuia Libertății, copia fidelă a celei din New York

Multe persoane au văzut imagini sau chiar au vizitat , dar puțini știu că există o copie fidelă a monumentului la noi în țară. Aceasta se află în orașul Boldeşti-Scăeni, din județul Prahova.

Mai mult, este singura copie fidelă aflată în estul Europei și a fost realizată de artistul Cristian Petru Bălan, stabilit în SUA de zeci de ani. Ideea i-a venit artistului din “motive bine întemeiate”, după cum a explicat chiar el.

Statuia Libertății din Prahova are culoarea verde, fiind vopsită cu un amestec de culori pe bază de ulei. Are nevoie de întreținere a fiecare 2-3 ani. Realizarea copiei statuii din New York l-a costat pe artist 14.000 de lei. Atunci când a dezvelit monumentul, Cristian Petru Bălan a spus că a suportat cheltuielile din propria pensie.

Statuia Libertății din New York a fost realizată de . Monumentul a fost construit pe baza sculptorului Frederic Auguste Bartholdi.

Gustave Eiffel s-a adresat bunului său prieten Gheorghe Pănculescu, care locuia la Vălenii de Munte, județul Prahova. Acesta era un inventator cu propriul sistem de îmbinare a elementelor de feronerie.

Cei doi s-au întâlnit chiar în Scăieni, care atunci era doar un mic sat. Au discutat despre realizarea Turnului Eiffel din Paris, dar și despre cum să facă suportul de oțel al Statuii Libertății.

“Deci, amândoi trecând prin Scăeni, planul a fost făcut aici în România, fie în zona Boldeşti-Scăeni, fie undeva pe aproape. Se mai spune că o parte din soclul Statuii Libertăţii a fost realizat cu materie primă de la Reşiţa, precum şi unele piese metalice din Turnul Eiffel.

Ştiind această poveste, eu m-am gândit să fac în localitatea prin care a păşit Eiffel o Statuie a Libertăţii mai mică, deci o copie la scară redusă – în amintirea acestei vizite.

Un alt motiv de a ridica statuia în această zonă este că judeţul Prahova a contribuit cu bani la colecţia europeană de fonduri pentru cadoul făcut Statelor Unite de către Franţa”, a explicat Cristian Petru Bălan, potrivit .

Cum a fost realizată copia Statuii Libertății

Mai întâi, inginerul a realizat în SUA un mulaj ușor al statuii, făcut din cauciuc. A adus apoi mulajul în România și a realizat monumentul cu ajutorul unui meșter turnător din București, amplasat chiar peste drum de locuința sa din Boldești-Scăeni.

Statuia nu este făcută din bronz, așa cum se întâmplă de obicei. Acesta ar fi costat foarte mult, motiv pentru care artistul a folosit alte materiale, și anume un amestec de polimeri şi fibră de sticlă, pe schelet metalic. Construcția are 2,8 metri înălțime și 20 de kilograme.

Un alt motiv pentru care Cristian Petru Bălan a ales să facă statuia din alte materiale a fost faptul că bronzul se fură. Este și o combinație care cântărește puțin și e destul de rezistentă.

“Pentru că această combinaţie este foarte uşoară – cam 20 kg, am preferat-o. Ea este şi relativ rezistentă, dar riscam ca sculptura instalată să fie doborâtă de vânt.

De aceea, am turnat în ea beton uşor armat, existând oarecum riscul să crape. Din fericire, am avut noroc că aşa ceva nu s-a întâmplat. Statuia are înălţimea de 2,80 metri, cu soclu cu tot atingând aproximativ şase metri de la sol.

Este însă singura copie a statuii americane din estul Europei, existând numeroase alte copii în Europa occidentală şi în restul lumii”, a mai explicat Cristian Petru Bălan pentru sursa menționată.