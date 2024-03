Orașul subteran din România. Așezarea a fost mult timp secretă

Orașele subterane au reprezentat dintotdeauna un mister. Multe legende au luat naștere pe tema lor, despre unele dintre ele spunându-se că fac legătura cu alte țări, unde poți ajunge doar pe cale aeriană sau navală. Un asemenea loc se află și în România. Ce au descoperit cercetătorii în el?

Unde se află orașul subteran din România și ce ascunde

Dacă , în țară, află că îl poți găsi într-un loc situat pe malul stâng al Dunării. Cei care sunt din zonă cu siguranță și-au dat seama că este vorba despre Brăila. Cine și de ce a făcut un oraș aici?

Se spune despre orașul subteran din Brăila că , dar oamenii de știință au aflat că turcii l-au folosit pe post ascunzătoare al aurului Semilunii. Tot aceștia au stăpânit Dunărea pe parcursul a trei secole.

Oricât de mult ar fi încercat să stea ascunși și să-și păzească comoara, turcii tot nu au fost ocoliți de atacurile celor care i-au descoperit. Anumite porțiuni ale hrubelor se pot vedea și în momentul de față, dacă treci pe strada Cetății, din Centrul Vechi.

Deasupra orașului subteran sunt case construite

Orașul este la 10 metri sub pământ, iar deasupra lui sunt în prezent case construite. Unii proprietari, care și-au achiziționat imobilul, au dat peste rămășițe vechi, ale meșterilor de odinioară și inclusiv peste materiale foarte bune, precum cărămizi de o duritate extraordinară.

”Casa în care locuiesc are 200 de ani vechime. Când am făcut reparaţii, am găsit, la um moment dat, în perete, cărămizi cu ştampila meşterului de atunci, însemnele Brăilei Vechi. Sunt cărămizi de o duritate extraordinară.

Până acum 10-15 ani, mai era în capătul străzii o porţiune de zid vechi, dar cărămizile au fost furate între timp. Sunt ferm convins că, în hrube, sunt multe vestigii de pe vremea turcilor”, a declarat pentru Mircea Banu Panait, avocat.

În apropiere de strada Cetății din Brăila se mai află o casă construită deasupra orașului subteran, cea a familiei Negulescu, care târziu a aflat de tunelurile complexe. De cum le-a descoperit, le-au utilizat ca pivniță.

”Casa aceasta a aparţinut aghiotantului lui Antonescu, Anghel Nicolae, ofiţer de artilerie. Dedesupt, la zece metri adâncime, se află hrubele, căptuşite cu cărămidă veche. S-au păstrat în perfectă stare. Le folosim ca şi pivniţă, pentru că vara, aici, este foarte răcoare”, a declarat și Mihaela Negulescu pentru aceeași sursă.

Din anii ’50, autoritățile au închis hrubele și le-au astupat cu pământ, cu scopul de a proteja clădirile noi, să nu se mai surpe. Porțiunile neastupate, nu sunt accesibile publicului. Se mai știe doar că hrubele erau extinse pe două sau trei niveluri și duceau până dincolo de zidurile cetății. Mai mult, ar exista una pe sub Dunăre, care ar duce către Ghecet, în Tulcea.