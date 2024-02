Orașul turistic din Bulgaria în care auzi peste tot limba română. E o destinație accesibilă, cu prețuri bune

Veliko Târnovo este foarte aproape de București, la doar 180 de kilometri, mai puțin de trei ore de mers cu mașina. Orașul bulgăresc este considerat unul dintre cele mai frumoase din țara vecină.

Veliko Târnovo, destinația turistică perfectă

Situat foarte aproape de București, Veliko Târnovo este un oraș cu totul și cu totul deosebit. În primul rând, deși este situat în Bulgaria, peste tot se vorbește și limba română. E de înțeles, anual ajung acolo mai mult de de la noi din țară.

Dar au și motive să meargă. Nu de altceva, dar orașul este dovada clară că implicarea autorităților poate să aibă efecte pozitive. Totul pare să fi fost gândit pentru turiști. Prețurile sunt decente, mâncare de la restaurante este gustoasă, chelnerii amabili și capabili să vorbească mai multe limbi, cazarea este ieftină.

Și, în plus, străduțele orașului, cu arhitectura lui unică, sunt curate, parcă făcute special pentru o plimbare. Iar cum istoria Veliko Târnovo este fascinantă, o plimbare prin centrul vechi al orașului vă va aduce multe surprize plăcute.

Fortăreața Tsaravets, Catedrala Patriarhală, parcul Sveta Gora, Galeria Hadhi Nikoli, Fortăreața Trapezitsa și Mănăstirea Schimbarea la Față sunt doar câteva dintre obiectivele pe care trebuie sa le vizitezi în Veliko Târnovo.

Veliko Târnovo, oraș cu istorie de peste 1000 de ani

Când vine vorba de cazare, turiștii au de unde să aleagă. Cele mai recomandate hoteluri sunt însă cele din centrul pitorescului oraș. Dar, atrag atenția ghizii, este recomandat să fie căutate hotelurile cu locuri de parcare disponibile. Nu de altceva, dar în Veliko Târnovo este interzis să parchezi pe străzi, iar poliția chiar își face treaba și ridică mașinile parcate neregulamentar.

Iar dacă vacanța din Veliko Târnovo se prelungește, în jurul orașului sunt o . Printre acestea se numără ruinele romane de la Nicopolis Ad Istrum, cascada Krushuna, Peștera Devetashka sau monumentul Buzludzha.

Veliko Târnovo a fost declarat capitala Celui De-al Doilea Imperiu Bulgar in 1185. În acea perioadă, orașul era cunoscut sub numele de Turnovgrad. Sub dinastia Assen, Turnovgrad s-a dezvoltat rapid și au fost construite fortărețele și peste 30 de manastiri.

Veliko a devenit capitala noului stat independent, după ce Bulgaria a fost eliberată de sub dominația otomană. Sofia a devenit capitala Bulgariei doar doi ani mai târziu. Turnovgrad a devenit de Veliko Tarnovo în anul 1966.