Oscar 2021: Filmul Colectiv a ratat cele două premii pentru care a fost nominalizat

Gala premiilor Oscar 2021 a luat sfârșit în urmă cu câteva minute. Din păcate, filmul Colectiv, nominalizat la două categorii, nu a reușit să se impună și nu a câștigat niciun premiu.

Filmul documentar Colectiv a ajuns pe lista scurtă a nominalizărilor pentru premiile Oscar la două categorii, cel mai bun film documentar și cel mai bun film străin. Din păcate, însă, statuetele au ajuns la alți câștigători, însă Colectiv a reușit să scrie o importantă pagină în istoria filmului românesc.

Performanța filmului Colectiv e cu adevărat demnă de luat în seamă. La categoria film documentar, acesta a ajuns alături de alte patru pelicule în marea finală: Time, Crip Camp, The Mole Agent și The Octopus Teacher.

Au fost 238 de filme la această categorie, iar pe lista scurtă au ajuns 15 filme. Colectiv a reușit să facă un pas în plus și a ajuns pe lista scurtă, de 5 filme, însă marele premiu la această categorie a mers la The Octopus Teacher.

Colectiv a fost nominalizat și pentru cel mai bun film străin. Aici, România a făcut parte dintr-o listă lungă, de 93 de țări care au trimis filme pentru nominalizare. Iarăși, Colectiv a ajuns în lista scurtă de 15 filme și a fost la un pas să câștige marele premiu.

S-a luptat îndeaproape cu My Octopus Teacher, Crip Camp, Another Round, The Mole Agent și Time. Aici, câștigătorul a fost Another Round.

Chiar dacă filmul Colectiv nu a reușit să câștige un premiu Oscar, importanța sa rămâne de necontestat. De asemenea, povestea sa nu e cu nimic mai prejos acum față de cum era înainte de seara trecută. Colectiv rămâne un film de referință din cinematografia românească recentă. Este unul dintre lung-metrajele pe care nu trebuie să le ratați.

Dacă subiectul filmului vă este de interes personal, cu atât mai mult trebuie să vedeți Colectiv. Faptul că filmul a ajuns între finaliștii premiilor Oscar trebuie să fie o dovadă suficientă că merită văzut. Faptul că n-a câștigat deja nu mai contează atât de mult, importanța peliculei nu va fi știrbită în vreun fel.