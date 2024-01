Oțelul Galați – Petrolul 0-0, în etapa 23 din SuperLiga. Rusevic ratează prima ocazie pentru gazde

Meciul Oțelul Galați – Petrolul are loc sâmbătă, 27 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 23-a din SuperLiga. Oțelul s-a îndepărtat mult de zona play-off în timp ce prahovenii sunt aproape de ea și speră să poată profita de greșelile altora, pentru a-i putea depăși.

Unde se joacă meciul Oțelul – Petrolul

Întâlnirea Oțelul Galați – Petrolul se dispută sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 17:00, pe stadionul echipei de la malul Dunării, în etapa a 23-a din SuperLiga. În prima etapă din 2024 Oțelul a terminat la egalitate, specialitatea casei, la Voluntari, 1-1, dar este un rezultat care nu ajută cu nimic, dimpotrivă, ține echipa lui Dorinel Munteanu la distanță apreciabilă de zona de play-off.

Petrolul așteaptă să vadă care va fi rezultatul negocierilor dintre investitorii turci și principalul acționar al ploieștenilor, Marian Copilu. Nu mai este de achitat decât rata salarială din decembrie, deci situația a început să revină la normal. Petrolul trebuie să joace la victorie, pentru a-și păstra șansele la un loc de baraj.

Cine transmite la TV partida Oțelul Galați – Petrolul

Partida Oțelul Galați – Petrolul se joacă sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 17:00,pestadionul echipei de la malul Dunării, în etapa a 23-a din SuperLiga. . și va fi transmisă pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Galați sâmbătă, 27 ianuarie, va fi o vreme mohorâtă toată ziua. Totuși, partea bună este că amenințarea de ploaie este extrem de slabă. Va fi o temperatură destul de rece, amplificată și de faptul că suntem la malul Dunării. Maxima din termometre va ajunge la ora amiezii numai la 2 grade iar la ora jocului ar putea fi un grad mai puțin. Atbitrează Szabolcs Kovacs din Carei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Oțelul Galați – Petrolul

Oțelul, alături de UTA, este una dintre echipele care s-a despărțit de mulți jucători în această iarnă, dar a și adus alții în locul lor. În orice caz, după r șansele la baraj pentru dunăreni sunt tot mai mici. Vor lipsi Teles, suspendat, Dur-Bozoancă și Neagu, accidentați.

La continuă așteptările privind decizia investitorilor turci de a prelua clubul sau nu. Vestea bună pentru antrenorul Florin Pârvu este că are din nou un atacant de gura porții, Irobiso încheind conturile la echipa din Golf și semnând un nou contract cu Petrolul.

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – Petrolul

Petrolul este formația care are clar șanse mai mari decât gadele de a se lupta pentru un loc în play-off, dar cu toate acestea votul de încredere din partea caselor de pariuri este acordat Oțelului, care pornește favorită de la cota de 2,45. Petrolul are 3,25 penteu a arăta cine este șeful. Șansă dublă 1X are cotă 1,40, șansă dublă X2 cotă 1,65. Un gol al gazdelor este cotat la 1,40 iar reușita oaspeților la 1,55.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit de mulți ani. În actualul sezon, la Ploiești, s-a consemnat remiza, una cu goluei, 2-2. Ultima victorie a Oțelului în fața pragovenilor la malurile Sunării este tocmai din 2011 în timp ce Petrolul a reușot aici două succese la rând, în 2013 și 2012.