Jucătorii Petrolului, scandal după victoria cu Dinamo: ”Am avut două penalty-uri. Pentru ei s-ar fi dat”

Ploieștenii au primit un penalty în minutul 41 al partidei, după o intrare a lui Răzvan Patriche asupra lui Alexandru Musi, dar ”centralul” după ce a mers la margine și a revăzut faza.

Jucătorii Petrolului, nemulțumiți după succesul cu Dinamo

La finalul întâlnirii Petrolul – Dinamo 1-0, din etapa a 22-a din SuperLiga, jucătorul Paul Papp s-a plâns de faptul că Marian Barbu nu a dictat două penalty-uri pe echipa sa și crede că dacă fazele s-ar fi petrecut în celălalt careu s-ar fi arătat punctul cu var.

”Un meci greu, pe o vreme destul de rece. Mă bucur că am câștigat, mergem mai departe. Am avut ocazii mai clare decât ei, nu cred că au avut vreo ocazie clară. Am avut și vreo două penalty-uri neacordate. La Musi și la mine, portarul lor mi-a dat cu pumnul în cap.

Am avut o discuție cu Marian Barbu, a zis că așa a văzut. Și VAR-ul putea să intervină. Pe Musi l-a luat cu el, când a vrut să se întoarcă. Dacă era invers, se dădeau sigur două penalty-uri pentru ei. Suntem echipe apropiate ca puncte și ca valoare, se poate întâmpla orice în lupta la titlu.

Noi am bătut Dinamo, dar să nu facem o mare sărbătoare. Să ne vedem de joc, mai sunt unele probleme de reglat. E o atmosferă bună în cadrul echipei, avem puncte OK, puteam să avem mai multe. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Diferența o face forma de moment, prezența de spirit pe care trebuie să o ai la fiecare meci”, a declarat Papp.

Hanca vrea ca Dinamo să se salveze de la retrogradare

Mijlocașul Sergiu Hanca a ținut să precizeze că își dorește ca Dinamo, pentru care a jucat în perioada 2016-2019, pentru că este o formație de mare tradiție.

”Trebuie să ne uităm la noi, nu la celelalte echipe. Campionatul este foarte strâns, trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Cred că putem face lucruri frumoase împreună.

Dinamo este o echipă care își joacă șansa la fiecare meci. Ei știu cel mai bine ce se întâmplă acolo. Mi-aș dori să se salveze pentru că ar fi bine pentru fotbalul românesc. Este un club de tradiție”, a spus Hanca.

”Mingea mi-a venit bine și am tras. Un gol foarte frumos, zic eu. Încerc să-mi îmbunătățesc fotbalul. Mingea mi-a venit bine și am tras. Un gol foarte frumos, zic eu. Încerc să-mi îmbunătățesc fotbalul. Nu vreau să discut acum despre contract. Vreau să mă concentrez numai pe meciul următor”, a afirmat și brazilianul Jair.