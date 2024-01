Dorinel Munteanu, nemulțumit după FC Voluntari – Oțelul 1-1: ”Un rezultat mincinos”

Gălățenii , deși au condus mare parte din joc. Mai mult, în finalul partidei, oaspeții au avut o ocazie uriașă, dar șutul lui Lameira a fost scos incredibil de portarul Jesus Fernandez.

Dorinel Munteanu, prima reacție după FC Voluntari – Oțelul 1-1

La finalul întâlnirii FC Voluntari – Oțelul 1-1, din etapa a 22-a din SuperLiga, antrenorul Dorinel Munteanu a vorbit despre faptul că jucătorii au risipit prea multe puncte în acest sezon și cu care acum ar fi fost pe loc de play-off.

”Nu vreau să fiu răutăcios, dar rezultatul e mincinos. Am dominat tot meciul. Am condus. În repriza secundă câteva momente au avut adversarii inițiativa. Dar noi am avut multe ocazii, multe oportunități. Nu am marcat. Mă bucur totuși pentru băieți că au făcut un meci bun.

Trebuia să câștigăm jocul, îmi pare rău pentru băieți pentru că am făcut multe egaluri, am cedat multe puncte… Acum eram în play-off… Nu ne mulțumim cu atât. Trebuie să fiu inspirat. Cum să trăiesc? Am avut multe ocazii… dar ce să facem asta e situația.

Sunt jucători care vor ajuta echipa. Dar trebuie să fim inspirați. Avem un lot valoros, la bugetul nostru. Trebuie să fim inspirați la primul ’11’ și, bineînțeles, la schimbări. Am avut multe ocazii. Asta e situația. Portarul lor a fost eroul jocului”, a declarat Munteanu.

Dorinel Munteanu, criticat pentru cantonamentul făcut la munte

Jonathan Cisse a deschis scorul pentru oaspeți, în minutul 11, cu o lovitură de cap la centrarea lui Bodișteanu. Gălățenii au mai avut două ocazii pe final de repriză, prin Zivulic, în minutele 41 și 43.

În partea secundă, gazdele au primit penalty de la arbitrul Istvan Kovacs, dar după ce a revăzut faza la VAR, acesta a întors decizia. În minutul 62, reușita lui Maciel a fost anulată pentru ofsaid, iar gazdele au reușit să egaleze prin Radu Boboc, în minutul 80.

Dorinel Munteanu a fost criticat în pauza competițională când a decis să-și ducă echipa la Vatra Dornei pentru un cantonament pe zăpadă la munte, așa cum se întâmpla în trecut în fotbalul românesc.

Pus la zid de Mihai Stoica sau Adrian Mutu, tehnicianul Oțelului , explicând că a ales această metodă întrucât clubul său nu și-a permis financiar să susțină un cantonament în Antalya, iar pregătirea în România a fost o soluție pragmatică.