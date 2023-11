Oțelul – U Craiova 1-3, în etapa 17 din SuperLiga. Mitriță dă hat-trick și oltenii vin la un punct de podium

Meciul Oțelul Galați – Universitatea Craiova are loc duminică, 26 noiembrie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei a 17-a din SuperLiga. Chiar se anunță un joc dificil pentru echipa olteană, la prima ieșire cu noul antrenor, bulgarul Ivailo Petev, pentru că Oțelul joacă foarte bine și este greu de învins.

Unde se joacă meciul Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Confruntarea Oțelul Galați – Universitatea Craiova se desfășoară duminică, 26 noiembrie, de la ora 17:30, pe stadionul care poartă numele echipei de la malul Dunării, în etapa a 17-a din SuperLiga. Este o partidă care este așteptată cu mult interes, pentru că pe de o parte Oțelul joacă peste toate așteptările și luptă pentru un loc de play-off, pe de alta craiovenii au acum pe bancă un antrenor cu multe trofee la activ.

ADVERTISEMENT

Se așteaptă o afluență de publiv în tribune, indiferent de felul în care va evolua vremea, cel puțin o sută de suporteri urmând a veni de la Craiova. motiv pentru forțele de ordine de a-și spori numărul pentru a preîntâmpina orice incidente ar putea apărea între cele două tabere.

Cine transmite la TV partida Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Partida e joacă duminică, 26 noiembrie, de la ora 17:30, pe stadionul Oțelul, în etapa a 17-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Duminică, 26 noiembrie, sunt mari șanse ca gălățenii să vadă pentru prima dată zăpadă, pentru că va fi o zi cu cerul acoperit iar meteorologii avertizează că sunt serioase perspective de a ninge. Și temperatura la amiază va fi foarte joasă, numai două grade, ceea ce poate face la ora partidei să avem chiar un grad sau zero, deci foarte frig. Arbitrul partidei este clujeanul Horațiu Feșnic.

Ce absențe există în întâlnirea Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Dorinel Munteanu este un tip extrem de exigent cu jucătorii săi, pe care i-a certat și după victoria de la Sibiu cu UTA. Cel poreclit Neamțul susține că echipa sa are potențial de a intra în play-off. La acest meci va fi lipsit de accidentatul Panait, care are cam două luni de când a devenit indisponibil și de o piesă grea, mijlocașul Cisotti, suspendat.

ADVERTISEMENT

are și el doi oameni absenți sută la sută. Este vorba de apărătorii Zajkov, care revine abia la primăvară, în zona centrală și Vlădoiu pe banda dreaptă. Nu e nici o noutate când afirmâm că mijlocașul ofensiv Ștefan Bairan este incert, la el problemele musculare fiind la ordinea zilei.

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Oțelul Galați merge foarte bine dar cu toate acestea în opinia caselor de pariuri echipa care are prima șansă este cea olteană, la o cotă superatractivă, 2,40 în timp ce echipa gazdă are cotă de 3,30 pentru cele trei puncte. Șansă dublă X2 are cotă 1,45 iat șansă dublă 1X are cotă de 1,65. Gol marcat de oaspeți ajunge la 1,40, golul Oțelului e mai sus, adică 1,65.

ADVERTISEMENT

Istoricul partidelor directe este foarte scurt, ca urmare a faptului că Oțelul a fost adusă în 2015 în situația de a se desființa, creându-se o altă societate iar craiovenii au retrogradat după ce familia Mititelu a început un război sinucigaș cu FRF. În acest sezon a fost 0-0 la Galați, în celealte două meciuri din 2014 și 2015 câștigând Craiova cu 1-0.