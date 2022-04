Otilia a ajuns în depresie din cauza banilor: „Nu câștigam pe măsura efortului depus”

Cântăreața Otilia a dezvăluit că a trecut printr-un episod foarte grav de depresie. Artista a mărturisit că era foarte stresată, muncea mult și nici nu simțea că este plătită destul.

Otilia a fost în depresie un an. Cum s-a tratat artista

a dezvăluit că au fost mai multe cauze care au dus la o depresie. Inclusiv fostul său management este de vină pentru că petrecea foarte multe ore muncind și nu era plătită destul pentru efortul depus.

De asemenea, stresul și-a pus amprenta asupra ei și au început și alte probleme de sănătate, inclusiv răceli banale care au rămas netratate.

Artista a dezvăluit și faptul că se afla într-o relație în care nu era fericită, contribuind și aceasta ca un alt factor al depresiei.

„Depresia mea a fost legată și de fostul management, de faptul că munceam mult și nu câștigam pe măsura efortului depus.

Aveam probleme de sănătate din cauza stresului, a deplasărilor, a răcelilor pe care nu apucam să le tratez și din cauza relației în care mă aflam atunci, care nu mă făcea fericită”, a povestit aceasta pentru .

Otilia a scăpat de depresie după un an

Toate aceste elemente au dus la conturarea unei depresii care a ținut-o pe artistă un an de zile, pentru care aceasta a urmat un tratament.

De asemenea, Otilia a mărturisit și că a făcut terapie de specialitate vreme de șapte luni și a urmat un . Recomandarea vedetei este ca cei care suferă de depresie să apeleze la specialiști.

„Toate astea au dus la o depresie care a durat un an de zile. Am urmat tratament antidepresiv și am făcut șapte luni de terapie, iar acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, am reușit să depășesc acel moment.

Le recomand celor care trec prin astfel de momente să apeleze la medicul specialist”, a mărturisit artista.