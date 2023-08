Ovidiu Burcă a confirmat dezvăluirea FANATIK. „Voi chiar le știți pe toate!”

Într-o discuție telefonică din cadrul FANATIK SUPERLIGA, antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burcă, a fost pus în fața faptei după ce Horia Ivanovici a dezvăluit unul din secretele echipei. Trupa din Ștefan cel Mare s-a inspirat după modelul lui Hagi, iar schimbarea de strategie a dat roade. .

Burcă nu a băgat jucătorii în cantonament înaintea meciului cu Botoșani

“Le știți pe toate, știți tot ce mișcă. Da, a fost pentru prima dată când am chemat jucătorii în ziua meciului, dimineața, după care am rămas în cantonament. Când ajungi la un nivel superior și diferența față de anul trecut a fost că anul trecut am avut un grup de jucători tineri cărora trebuia să le creem mentalitate.

Cred că a fost suficient un an de zile să îi facem să înțeleagă ce înseamnă să fii profesionist, ce înseamnă să joci pentru Dinamo. Acum odată cu accederea în prima ligă, cu jucătorii care au venit, nu cred că trebuie să mai stăm noi în spatele jucătorilor să vedem dacă se odihnesc, să vedem cum se alimentează”, a declarat Ovidiu Burcă.

Mutarea lui Ovidiu Burcă s-a văzut decizivă. Dinamo era în criză după primele patru etape. Echipa din Ștefan cel Mare adunase trei înfrângeri în primele trei meciuri ale sezonului, pentru ca mai apoi să reușească doar un egal contra celor de la Universitatea Cluj. Meciul cu Botoșani era decisiv în revenirea de formă.

După prima victorie a sezonului, Dinamo s-a desprins de pe fundul clasamentului. Echipa lui Ovidiu Burcă a strâns patru puncte și a urcat până pe poziția a 14-a a Ligii I. Cu 3 goluri marcate și 8 primite, alb-roșii se pregătesc de duelul contra celor de la Voluntari, echipă aflată pe podium.

Hagi, model de inspirație pentru Burcă

“În primul rând încercăm să creem niște oameni responsabili care pot lua decizii atât în afara terenului cât și în timpul jocului. Hagi este un reper de inspirație pentru noi toți care suntem în România și ne dormi să facem ceva. Hagi din punctul acesta de vedere este reperul pentru noi toți și suntem atenți la ce face atât din punct de vedere fotbalistic dar și extra fotbalistic.

Anul trecut am stat cam mult în cantonament, iar anul acesta în prima ligă o să încercăm să stăm mai puțin. Vreau să îmi responsabilizez jucătorii, trebuie să avem jucători responsabili care pot lua decizii atât în afara terenului cât și în teren”, a declarat Ovidiu Burcă în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Voluntari se dovedește a fi o nucă tare în acest sezon. , echipa condusă de Marin Dună are 9 puncte după 5 etape și 3 victorii înregistrate. Botoșani, Petrolul și Rapid au fost victimele celor de la Voluntari care au 8 goluri înscrise și 9 primite.

