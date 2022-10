Ovidiu Burcă a dezvăluit care a fost principala problemă a lui Dinamo în acest sezon: „Acolo sufeream, nu era echilibru”

Ovidiu Burcă a ajuns la două victorii consecutive în Liga 2 Casa Pariurilor, iar antrenorul e optimist că echipa va urca în clasament.

Ovidiu Burcă, gură de oxigen la Dinamo: „Când nu câștigi, te apasă acest lucru, simțeam că sunt apăsați”

Ovidiu Burcă a vorbit pentru despre suflul nou de la echipă adus de ultimele rezultate din Cupă și campionat: „Când echipa câștigă, se schimbă toată energia. Simt că lucrurile s-au mai relaxat, există o foarte mare presiune pe jucători în primul rând. Când nu câștigi, te apasă acest lucru și nu se puteau exprima la adevărata lor valoare, liberi, simțeam că sunt apăsați”.

e convins că principalul motiv pentru rezultatele slabe ale lui Dinamo a fost jocul deficitar din apărare: „În procesul de formare al unei echipe, procesul este unul sinuos, în unele meciuri joci mai bine, în altele mai puțin. Jucasem bine, dar n-am câștigat pentru că încă nu făceam niște lucruri foarte bine din punct de vedere defensiv.

Fotbalul începe cu faza defensivă, indiferent de marii antrenori pe care îi urmăriți, fotbalul începe cu faza defensivă. Acolo sufeream, nu era echilibru, nu acopeream niște poziții, pierdeam dueluri cheie. Chiar dacă nu mai suntem atât de buni ofensivi, am găsit un echilibru”.

Ovidiu Burcă atrage din nou atenția: „Nu am avut o perioadă de pregătire”

Tehnicianul „câinilor” consideră că pregătirea deficitară din vară a contat foarte mult în această primă parte a sezonului și : „Nu am avut o perioadă de pregătire, dar am spus din primele zile, orice antrenor care vine în timpul campionatului, e nevoie de o perioadă de timp să ne cunoaștem, vorbim de automatisme care apar și ele după o anumită perioadă, dar eu cred că de la o săptămână la alta, am încercat să avem același tip de gândire, să vedem lucrurile la fel, fotbalistic și extra”.

Burcă a încercat să îi apropie pe jucători: „Am încercat să facem team-buildinguri, să creeze o atmosfera bună, să unească grupul și ușor încep să arate lucrurile așa cum ne-am dorit”.

Ovidiu Burcă a explicat și care e filosofia sa de joc și cum crede că Dinamo ar trebui să își respecte blazonul: „Dinamo și istoria clubului contează când construiești un model de joc, jucătorii îți dau modelul de joc și cum ar trebui să abordezi jocurile, dar trebuie să ții cont de istoria acestui club. ucătorii au avut controlul jocului, să avem mingea cât mai mult, să avem progresie, să controlăm jocul și când pierdem posesia să o recuperăm cât mai rapid”.

De ce jucătorii spanioli aduși în vară sunt importanți în angrenajul echipei

Aducerea jucătorilor străini nu a fost una întâmplătoare, iar antrenorul lui Dinamo a dezvăluit de ce au fost aduși: „Prezența jucătorilor spanioli nu este întâmplătoare. Am căutat jucători care au în ADN fotbalul modern, informarea, deschiderea de spațiu, poziționare, toți cei care au venit, au venit cu mare plus de mentalitate.

Izbitor a fost lipsa de mentalitate pe care am găsit-o la un club care altă datăera la cote maxime. Poate avem noi șansă să punem primele semințe, să reconstruim clubul în jurul altor valori”, a mai spus Ovidiu Burcă pentru sursa citată.