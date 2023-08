Ovidiu Burcă anunță noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuții cu doi jucători!”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre începutul slab de campionat al „câinilor”, spunând că nu vrea să schimbe felul în care echipa se exprimă pe teren, doar pentru a fi mai prudenți, fiind de părere că Dinamo crește vizibil de la meci la meci.

Ovidiu Burcă anunță noi transferuri la Dinamo

Ovidiu Burcă anunță noi transferuri la : „Eu știu că trăim într-o lume care pune accent pe rezultatul final, dar nu a fost vorba doar despre rezultat. E despre supraviețuire discuția de acum, dar așa era și în sezonul trecut când am venit.

Am avut un program în primele trei etape să întâlnim unele dintre cele mai bune echipe. A fost un meci pe care l-am controlat, am pierdut pe niște momente pe care adversarii le așteptau. În loc să intrăm noi cu 1-0, au intrat ei cu 1-0, a fost un moment psihologic”.

„Știu că există teoria că avem prea mult controlul mingii și că ar trebui să fim mai precauți, dar anul trecut am avut succes cu un tip de joc, mi-e greu să vin în fața jucătorilor și să le spun că schimbăm brusc felul în care jucăm. Dinamo e în progres, dar nu ne putem bate cu cei mari.

Sunt trei rezultate negative contra unor echipe puternice. Să fim realiști, să ne gândim unde am fost în sezonul trecut și unde suntem în acest an. Îi avem pe fani alături de noi, care ne susțin din primul până în ultimul minut.

Avem deja doi fotbaliști aduși de săptămâna trecută. Trebuie să integrăm jucători care vin pe parcurs, ceea ce nu e ușor, dar nu mă plâng. Trebuie să ținem cont de acest lucru când facem analiza echipei.

Suntem în discuții cu alți doi jucători. De două săptămâni, Bordușanu s-a alăturat grupului și se pregătește. Acum e bine, este sută la sută refăcut. Dar are nevoie de ritm. E o perioadă foarte lungă în care el a lipsit”, a mai spus Ovidiu Burcă.

„La nivelul conducerii nu e liniște!”

„Ghezali și Amzăr au avut ușoare probleme medicale. Pentru noi, un jucător e 100% când simte asta, dacă jucătorul îmi spune că simte o jenă sau ceva, preferăm să-i avem în teren pe cei care sunt apți 100%.

Ghezali are o cicatrice mai veche, e început de sezon și am preferat să nu riscăm. El e jucătorul nostru, are contract în vigoare. Nu are clauză de reziliere, din câte știu eu”, a .

„La nivelul conducerii nu e liniște, dar la nivelul echipei nu există nicio problemă, avem toate drepturile plătite la zi, avem toate condițiile și din punctul meu de vedere nimeni nu are de ce să se plângă.

Pare că facem un fotbal naiv, dar nu este deloc așa. Eu pornesc atacul din defensivă, aceasta este mentalitatea mea. Mai avem de lucrat pe contraatacuri, trebuie să ne pregătim mult mai bine”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.