Trebuie să plece Burcă de la Dinamo? „Să ridice mâna! Îl știu că are demnitate”

Dinamo a suferit o noua înfrângere în SuperLiga în fața celor de la Hermannstadt, scor 0-4. Sibienii s-au impus clar în fața formației din Ștefan cel Mare, iar dinamoviștii nu au reușit să ridice niciun fel de problemă elevilor lui Măldărășanu. După rezultatele din campionat, Florentin Petre a discutat despre demiterea lui Ovidiu Burcă de la Dinamo.

Trebuie să plece Burcă de la Dinamo?

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Florentin Petre este de părere că Ovidiu Burcă ar trebui să plece de la Dinamo. Fostul jucător al formației din Ștefan cel Mare consideră că antrenorul ar trebui să meargă mai departe, având în vedere rezultatele negative din campionat. .

ADVERTISEMENT

“Știi cum e. La orice echipă, când nu ai rezultate, cine pleacă primul? Antrenorul, normal, dar nu doar el este devină. El ar trebui, prin demnitatea și creșterea bună pe care o are, să ridice mâna sus și să meargă mai departe. Să meargă la un club, unde pretențiile sunt altele. Sau unde are condiții, cât de cât, să poată să-și ridice nivelul de pregătire.

Eu am plecat de la un club când aveam rezultate și performanță. Când am simțit că ceva nu este în regulă cu mine am ridicat mâna și am mers mai departe de rușinea oamenilor care investeau acolo și de frică să nu fac vreo greșeală pe banii altora. I-am lăsat pe loc de play-off. Și au promovat. Și-au adus jucători și un alt antrenor. Eu când simt că ceva nu este în regulă, mă dau frumos la o parte și las pe altcineva.

ADVERTISEMENT

(n.r. Sper să ajungi pe banca lui Dinamo?) Da, normal. Ca orice fost dinamovist, orice jucător care a făcut performanță acolo, mi se pare normal să ajung pe banca lui Dinamo. Eu am și un avantaj. Știu ce înseamnă Dinamo. Clubul acesta trebuie condus de oameni care știu ce înseamnă Dinamo”, a declarat Florentin Petre.

Primele declarații oficiale de la Dinamo după dezastrul de la Sibiu

, în condiţiile în care susţine că a girat transferurile şi toată strategia din vară de la club: “Nu suntem într-un moment bun, dar trebuie să ne asumăm. Eu am ultimul cuvânt şi toate s-au făcut trecând şi prin filtrul meu. Aici vorbim de transferuri, sistem, de ce vreţi dumneavoastră.

ADVERTISEMENT

Primul vinovat sunt eu şi eu reprezint în acest moment clubul. Putem să discutăm despre multe, dar acum suntem foarte jos şi este uşor să loveşti în cineva care este jos. Eu am girat tot ce am încercat să construim în vara asta. Şi eu sunt ăla care să iasă în faţă dacă noi căutăm vinovaţi. Toată această situaţie afectează toate palierele clubului, toate discuţiile sunt mai complicate.

Toate prognozele se complică, toate discuţiile referitor la ceea ce puteam face noi în perioada asta referitor la marketing, mărci, capătă altă conotaţie. Este un moment greu de tot. Trebuie să ne scuturăm bine de tot. Să vedem cine ne poate scutura. Sper să putem să ne scuturăm unii pe alţii, să ne ridicăm şi să pornim la drum. Suporterii au dreptate să fie supăraţi.

ADVERTISEMENT

Chiar nu ştiu dacă le-a întors Burcă spatele fanilor, dar cred că Eugen (n.r. Voicu) a făcut un gest foarte normal, s-a dus acolo, în mijlocul lor, în momentul în care i-a chemat. A stat de vorbă cu ei, a vorbit despre schimbări, dar nu măsurile radicale sunt, neapărat, soluţia”.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Florentin Petre, despre demiterea lui Ovidiu Burcă de la Dinamo