FCSB vrea să confirme startul bun de sezon cu o victorie în fața rivalei Dinamo, sâmbătă, 22 iulie de la ora 21:30. Ovidiu Burcă, antrenorul formației din Ștefan cel Mare, a lăudat-o pe FCSB înaintea duelului direct și . Patronul anunțase că dinamoviștii au refuzat amânarea pentru a profita de programul aglomerat al roș-albaștrilor.

Ovidiu Burcă, laude pentru FCSB: „Cea mai în formă echipă din campionat”

De cealaltă parte, Dinamo a pierdut în prima etapă a sezonului, scor 0-2 cu Universitatea Craiova, însă jocul „alb-roșiilor” nu a arătat rău. Ovidiu Burcă a declarat că jucătorii săi sunt pregătiți pentru duelul împotriva roș-albaștrilor. „Ne aşteaptă un joc foarte important, cu cea mai în formă echipă din campionat cred eu. O echipă foarte puternică.

Noi suntem pregătiţi, cel mai important pentru noi în acest moment este să avem un joc din ce în ce mai bun, foarte important este progresul pe care îl face echipa de la săptămâna la săptămână. Nu ştiu dacă poate fi un avantaj faptul că jucăm pe Arcul de Triumf, cunoaştem vestiarele şi tribunele, dar nu cred că este un avantaj foarte mare.

FCSB excelează în atac, au jucători foarte buni care pot să-şi depăşească adversarii foarte uşor, la mijloc iar au jucători foarte buni, au câştigat echilibru prin venirea lui Djokovic. Noi ne bazăm foarte mult pe grup, pe energia grupului, astea ar fi atuurile noastre.

O victorie ar însemna un pas în procesul acesta pe care l-am început. Ar însemna mult pentru moralul jucătorilor şi al suporterilor. I-am simţit motivaţi pe jucători, s-au pregătit foarte bine şi sunt nerăbdători să joace acest derby”, a declarat Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă, replică pentru Gigi Becali: „Niciodată nu m-ați auzit pe mine vorbind despre alții”

FCSB a cerut amânarea derby-ului cu Dinamo, după pentru închirierea stadionului Ghencea. Clubul din Ștefan cel Mare nu a fost de acord cu inițiativa, aspect ce l-a iritat pe Gigi Becali, care le-a făcut o declarație de război „câinilor”.

Replica lui Ovidiu Burcă a venit la conferința de presă premergătoare derby-ului. Totodată, antrenorul care a readus-o pe Dinamo pe prima scenă a fotbalului românesc a explicat motivul pentru care a refuzat amânarea duelului. „Am văzut că cei de la Steaua au făcut anumite afirmații, că eu nu mi-aș fi dorit ca acest meci să se amâne pentru că ei ar avea probleme.

Cred că niciodată nu m-ați auzit pe mine vorbind de alții, mereu m-a interesat ce facem noi. Faptul că am dorit neapărat să joc a fost pentru că suntem într-un moment în care avem nevoie de meciuri oficiale, formăm o nouă echipă și doar meciurile oficiale contează. Ca să creezi o echipă, ai nevoie de aceste meciuri oficiale.

Din partea cealaltă, îmi doresc ca cei de la FCSB să alinieze cel mai bun 11 pe care-l au. Îl cunoașteți pe domnul Becali, nu am să intru într-o polemică cu dumnealui. Are încredere în echipa dumnealui, așa este și normal, a investit foarte mulți bani. E foarte bine că are încredere”, a spus Ovidiu Burcă, la conferința de presă.