Ovidiu Hațegan își anunță revenirea în SuperLiga: „Fiecare zi e un bonus”

Ovidiu Hațegan și-a încheiat perioada de calvar și va putea să arbitreze din nou în SuperLiga, după ce în finalul sezonului trecut s-a aflat în camera VAR la mai multe meciuri.

Ovidiu Hațegan, nerăbdător să arbitreze din nou: „Sper să mă bucur cât pot de mult în anii următori”

e gata să se întoarcă pe teren la meciurile din SuperLiga și a trecut cu brio testele fizice: „Am fost la normalitate. Nu a fost nicio problemă din acest punct de vedere. La normalitate … Și în elementul meu, unde m-am simțit cel mai bine. Mulțumesc la Dumnezeu că am putut să dau testele fizice, în întregime.

ADVERTISEMENT

O mare realizare, din punctul meu de vedere, la un an, un an și ceva după ce am experimentat alte lucruri, pe care nu le doresc nimănui. Dar mă simt bine, asta este cel mai important, iar mai departe o să vedem ce vom face în sezonul viitor”, a mai spus acesta jurnaliștilor prezenți la baza de pregătire de la Buftea.

Hațegan vede această revenire drept unul dintre cele mai importante meciuri peste care a reușit să treacă cu bine în cele din urmă, mai ales că : „Evident că este o satisfacție, o bucurie că sunt împreună cu colegii mei, este viața mea, ceea ce am făcut mereu cu atâta plăcere și sper ca anii următori să mă bucur cât se poate de mult de arbitraj”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Hațegan e sincer: „Fiecare zi este bonus pentru mine”

și rămâne foarte prudent legat de viitorul său: „Niciun plan nu am. De obicei ne facem fiecare câte un plan, visăm și e normal. Este bine, până la urmă, să ne stabilim fiecare țeluri înalte pe care să ne dorim să le atingem, dar am văzut și văd altfel viața în fiecare zi. V-am spus, fiecare zi este un bonus pentru mine și o să o iau încet”.

Ovidiu Hațegan și-ar dori mult să poată oficia din nou în Champions League, dar și la alte competiții importante: „Dacă o să pot să revin și la nivel internațional o să fie extraordinar, dar primul pas este cel mai important. L-am făcut aici în România și apoi o să vedem ce urmează”.

ADVERTISEMENT

A ținut să le mulțumească în mod special tuturor celor care i-au fost alături: „Nu a fost greu pentru că toată lumea din fotbal, și nu numai, m-a susținut. Toate mesajele și vorbele bune pe care le-am primit și la stadioane, unde mergeam ca arbitru VAR, m-au ajutat foarte mult și vreau să le mulțumesc tuturor”.

Cât de mult l-a ajutat să fie arbitru VAR

Ovidiu Hațegan s-a bucurat mult că a avut șansa să arbitreze din camera VAR: „Faptul că am revenit foarte repede în cabina VAR, toată această perioadă am resimțit-o doar ca o mică pauză din arbitraj și nu ca o oprire a activității mele. Și atunci totul pare mult mai ușor.

O să fie o emoție extraordinară la primele meciuri (n.r. la revenirea la centru). O să stabilesc cu domnul președinte, cu Kyros Vassaras, pașii pe care o să-i urmăm, dar nu mă grăbesc”.