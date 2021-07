Ovidiu Ionescu, zi perfectă cu două victorii la Tokyo: “Orice este posibil la Jocurile Olimpice!”. Exclusiv

Pentru prima dată la Jocurile Olimpice a fost introdusă proba de dublu mixt acolo unde s-au calificat Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs. Debutul a fost perfect pentru dublul românesc, care a trecut de vicecampionii europeni, slovenii Lubomir Pistej și Barbora Balazova.

Ovidiu Ionescu, zi perfectă cu două victorii la Tokyo!

au gestionat perfect meciul și au câștigat cu 11-8 primele două seturi. Slovenii au redus diferența după un set câștigat în prelungiri cu 14-12, dar dublul român a închis meciul după alte două seturi câștigate: 11-4 și 11-9.

După câteva ore de pauză, Ovidiu Ionescu a intrat în concurs pe tabloul individual, acolo unde l-a întâlnit pe australianul de origine chineză, Xin, Yan. Românul a început cu dreptul și acest meci, reușind să îl învingă pe adversar cu 4-1 (11-7, 13-11, 7-11, 11-7, 11-6).

Sportivul a prefațat pentru FANATIK duelul cu campionii mondiali din China: “Orice e posibil”

La finalul zilei, Ovidiu Ionescu a vorbit pentru FANATIK despre debutul perfect la Tokyo și a prefațat confruntarea de duminică împotriva campionilor mondiali din China, în proba de dublu mixt:

“Jocurile Olimpice sunt întotdeauna speciale. Meciul de dimineață a fost cu o încărcătură emoțională mare. Prima dată, la dublu mixt, în istoria Jocurilor Olimpice. I-am avut ca adversari pe vicecampionii europeni.

Îi știam, am pregătit bine meciul și iată că mâine ne vom bate pentru un loc în semifinale cu chinezii, care sunt și campionii mondiali en-titre. Eu cred că la Jocurile Olimpice orice este posibil și orice meci pleacă de la 0-0.

“Privesc cu mare încredere ziua de mâine în care urmează un meci crucial la dublu mixt”

Sunt foarte fericit că am reușit să trec de primul tur la individual. A fost un adversar incomod, chinez de origine, care reprezintă Australia. Au fost etape în care am avut mici emoții, dar mă bucur că am găsit soluții și am reușit să câștig acest meci.

Privesc cu mare încredere ziua de mâine în care urmează un meci crucial la dublu mixt și sper să mă impun și în confruntarea de pe tabloul individiual”, a spus Ovidiu Ionescu pentru FANATIK.

Meciul pentru intrarea în medalii la dublu mixt se joacă la 04:00 dimineața!

Meciul dintre dublul / Bernadette Szocs – Xin Xu / Shiwen Liu este programat duminică, de la ora 04:00, ora României. De la ora 10:15, Ovidiu Ionescu va evolua împotriva brazilianului Gustavo Tsuboi, în turul doi la simplu.

Din păcate pentru dublul românesc, tabloul i-a scos în cale destul de devreme pe principalii favoriți din China. Xu și Liu pleacă din postura de favoriți, însă cu o eventuală victorie, Ionescu și Szocs intră în lupta la medalii.

România va mai evolua în concursul individual feminin cu Bernadette Szocs și Eliza Samara, dar și în proba de echipe feminin din care fac parte Bernadette Szocs, Eliza Samara, Daniela Dodean și Irina Ciobanu.

