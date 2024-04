Pact istoric între galeriile de la FCSB și Rapid: „Totul e stabilit!“

Invitat în emisiunea lui Gabi Safta de la , Gheorghe Mustață a discutat despre un subiect care a fost controvesat în trecut. Deși prieteni, Gheorghe Mustață și liderii galeriei rapidiste au avut disensiuni de-a lungul timpului privind buna desfășurare a galeriilor.

Pact verbal între Gheorghe Mustață și Gigi Corsicanu, liderii galeriilor de la FCSB și Rapid



Gheorghe Mustață a oferit detalii despre ce se va întâmpla cu schimbul de bilete între cele două cluburi. Conform normelor, fiecare club oaspete primește 5% din capacitatea stadionului gazdelor, însă pentru a asigura spectacolul ultra nu este suficient.

Liderul Peluzei Nord ar fi realizat un pact cu Gigi Corsicanu, liderul principal al galeriei Rapidului cât Bocciu este arestat. Mustață a spus că la returul cu Rapid, giuleștenii vor primi 5% din capacitate, iar din sezonul viitor schimbă înțelegerea.

“De astăzi am făcut pact cu Rapid. Vă anunț în premieră. Am discutat cu liderul de la Rapid, Corsicanu. Am stabilit că din sezonul viitor noi să le oferim o peluză întreagă, iar ei să ne ofere toată peluza. A spus că Rapid va juca toate meciurile cu noi pe Arena Națională.

Și-au dat seama câți bani pot încasa la un meci cu noi, clar. Acum le vom oferi 5 la sută din capacite și tot acolo sus, dar de sezonul viitor totul e stabilit.

Am vorbit că doi oameni maturi și am încredere în Corsicanu, chiar dacă aceste înțelegeri nu au cum să fie scrise. Sunt între doi oameni de cuvânt”, a spus Gheorghe Mustață, conform sursei citate.

FCSB – Rapid, pact în tribune și duel pe teren

FCSB este principala candidată la titlu, aflându-se la 10 puncte de locul secund. Pornind play-off-ul de la 4 puncte distanță de Rapid, clubul lui Gigi Becali se află acum la 13 puncte.

Duelul pe teren nu se reflectă și în tribune, unde Gheorghe Mustață . De-a lungul ultimelor evenimente din dosarul „Pyro“, liderul Peluzei Nord și rapidistilor.

Pe teren, FCSB a fost surclasată în ultimele partide de Rapid, însă rezultatele trupei lui Bergodi i-a tras în jos. Șansele la titlu ale Rapidului sunt infime, fanii clocotesc, iar Dan Sucu pare că dorește restructurări majore.