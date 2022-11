Pană majoră de curent în Republica Moldova. Maia Sandu: ”Rusia ne-a lăsat pe întuneric. Războiul ei omoară oameni”

Pentru a doua oară în decurs de o săptămână, Republica Moldova are din nou probleme cu furnizarea energiei electrice.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat, miercuri, noi întreruperi masive de energie electrică în toată Republica Moldova.

Într-o postare pe Telegram, vicepremierului Andrei Spânu, precizează că deconectările au drept cauză bombardamentul Rusiei împotriva sistemului energetic ucrainean.

”Dragi cetățeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului Rusiei împotriva sistemului energetic ucrainean din ultima oră, avem întreruperi masive de energie electrică în toată țara. Moldelectrica lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică. Voi reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp”, spus Spînu.

La rândul său, ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a scris, pe Twitter, că anumite regiuni ale țării suferă de pene de curent ca urmare a .

”Fiecare bombă care cade asupra Ucrainei afectează și Moldova și poporul nostru. Facem apel la Rusia să oprească distrugerea acum”, a spus acesta.

Parts of Moldova are experiencing power outages as a result of Russia’s missiles hitting Ukrainian cities & vital infrastructure.

Every bomb falling on Ukraine is also affecting Moldova and our people.

We call on Russia to stop the destruction now.

