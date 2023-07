Până unde și-a întins Ștefan Godei tentaculele. Dovada că bătrâni din întreg județul Ilfov erau trimiși la azilul fostului șofer. Document

Ștefan Godei a avut trecere pe lângă primarii din Ilfov încă din 2019, atunci când și-a deschis primul cămin de bătrâni. Firma lui a încheiat contracte direct cu autoritățile locale ale unor comune din Ilfov, care îi virau bani în beneficiul unor bătrâni care proveneau din localitatea lor.

Firma lui Ștefan Godei, bani de la Consiliul Local Ștefănești

În decembrie 2019, înainte ca Asociația ”Sf Gabriel cel Viteaz” să existe, Ștefan Godei a primit undă verde din partea Consiliului Local Ștefănești pentru semnarea unui contract de servicii sociale, în numele beneficiarei Vlădoiu A., o bătrână aflată într-o situație dificilă.

Contractul urma să fie semnat de și de societatea Creativ Home Concept SRL, reprezentată de administratorului și unicul asociat, Godei Ștefan Cristian.

Potrivit documentului consultat de FANATIK, firma lui Godei urma să încaseze lunar suma de 2.500 de lei, în beneficiul bătrânei, suma urmând să fie alocată direct din bugetul local, pe anul 2019. Hotărârea consiliului local a avut la bază un raport întocmit de Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară, un aviz favorabil al comisiilor de specialitate și un referat de aprobare semnat de Mircea Gheorghiță, viceprimar al comunei Ștefăneștii de Jos.

Godei înființase firma cu doar o lună înainte

Legea asistenței sociale permite contractarea serviciilor sociale, în baza unui contract de către autoritățile administrației publice locale. Nu se știe, însă, cum a ajuns Consiliul Local Ștefănești să apeleze chiar la serviciile lui Godei, mai ales în condițiile în care firma acestuia era înființată cu doar o lună înainte (pe 5 noiembrie 2019).

Ștefan Godei a deținut, începând cu 2019, un cămin de bătrâni numit ”Casa bunicilor”, situat în comuna Afumați. După ce a înființat Asociația ”Sf Gabriel cel Viteaz”, la aceeași adresă din Afumați a apăru .

DIICOT pomenește de contractul cu primăria Ștefănești în referatul de arestare

Procurorii DIICOT susțin că astfel de contracte erau semnat de Godei în scopul obțineri de câștiguri materiale proprii, serviciile oferite de acesta fiind fictive sau neconforme.

”Scopul real urmărit de membrii grupului infracțional, prin exploatarea beneficiarilor în modalitățile enumerate mai sus, a fost de a obține sume de bani necuvenite, prin decontarea unor servicii fictive sau neconforme (servicii de cazare, masă, îngrijire, servicii medicale și de recuperare sau de reintegrare socială, etc.) din fondurile alocate îngrijirii persoanelor cu dizabilități în bugetele direcțiilor și serviciilor de asistență socială organizate la nivelul unităților administrative-teritoriaIe din zona București – Ilfov (D.G.A.S.P.C. Ilfov, D.G.A.S.P.C. Sector 3, alte direcții/servicii din cadrul primăriilor localităților Voluntari, Afumați, Ștefănești, Pantelimon, ș.a.m.d.)”, se arată în referatul de arestare întocmit de procurorii DIICOT.

FANATIK a încercat să ia legătura cu Mircea Gheorghiță, care conduce comuna Ștefăneștii de Jos din 2022, după ce primarul ales, Robert Ștefan, a fost acuzat de act sexual cu un minor și influențarea declarațiilor. La ora la care am sunat la primărie, acesta nu era disponibil, însă am fost asigurați că vom fi contactați de ”un coleg”, lucru care nu s-a mai întâmplat până la momentul apariției prezentului articol.

În prezent, bătrâna a ajuns într-un alt cămin din Afumați

Mircea Gheorghiță a vorbit despre cazul bătrânei, în luna mai, în publicația . În prezent, Vlădoiu A. a fost mutată la un alt cămin de bătrâni, tot din Afumați, iar Consiliul local decontează 3.000 de lei pe lună, pentru îngrijirea acesteia.

„Am vizitat mai multe cămine care să le găzduiască pe cele două doamne, inclusiv în București, dar prețurile erau foarte mari, în jur de 7.000 de lei.

Aici, la Afumați, am găsit cel mai convenabil preț. Am ținut cont de veniturile celor două doamne și am venit și noi în sprijinul lor cu 3.000 de lei. Calculele au fost făcute astfel încât să acoperim costurile către cămin, dar să le mai rămână și ceva bănuți pentru tratamente”, a explicat Mircea Gheorghiță pentru sursa citată.

Bătrâna, care suferă de un început de Alzheimer, a rămas pe drumuri după moartea soțului ei, când fiica acestuia a dat-o afară din apartamentul în care locuise. O vreme, ea a locuit pe stradă, până când o angajată de la departamentul de asistență socială a găsit-o și a ajutat-o să ajungă la cămin, prin intermediul primăriei.

Firma lui Godei, pe profit din prima lună

Creative Home Concept SRL, firma lui Ștefan Godei, a făcut profit încă din primul an de activitate. În anii pandemiei, când majoritatea căminelor de bătrâni s-au confruntat cu probleme financiare, afacerea lui Godei a înflorit. În 2021, de exemplu, Creative Home Concept SRL a ajuns la o cifră de afaceri de peste un milion de lei, cu un profit de aproximativ 80.000 de lei.