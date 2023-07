Exuberant, Robert Niță s-a comportat asemeni unui suporter de fotbal în studioul FANATIK SUPERLIGA, stârnind amuzamentul celor din juri. ”Forța Rapidu! Spectacol! Giuleștina, ritm de samba. I-am rupt pe clujeni, samba giuleștina, 200 de prezențe, jucăm din experiență, i-a amețit până și-a dat goluri singuri. I-a rupt! A luat samba Bergodi, Papeau și restul”, a transmis Robert Niță.

Sambaaa!” Robert Niță, în delir după U Cluj – Rapid 0-3

Într-adevăr, Rapid București a învins fără drept de apel la Universitatea Cluj ”acasă”, pe terenul neutru de la Mediaș. Asta, în condițiile în care clujenii păreau că au încropit o echipă acceptabilă, cu mulți jucători cu experiență, cu sute de meciuri disputate în prima ligă a campionatului de fotbal din România.

a mărturisit că nu se aștepta la o asemenea victorie facilă. “Erau foarte importante aceste trei puncte pentru moralul băieților. U Cluj este o echipă cu experiență. Se dorește mai mult, este presiune. Cu patru puncte suntem acolo, e important că suntem sus. Marko a făcut un meci foarte bun, îi dă încredere. Ne gândim la meciul de vineri cu Botoșani”, a declarat Bergodi.

Inclusiv puștiul minune Cătălin Cîrjan a remarcat că victoria Rapidului a fost neașteptat de ușoară. “Suntem foarte fericiţi. Ne-am dorit victoria, vrem să legăm victorii. U Cluj este o echipă bună, dar am jucat bine şi ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Sunt puţin lovit după meci şi cred că va fi din ce în ce mai bine.

Fanii sunt extraordinari, ne susţin din primul până în ultimul minut. Victoria este pentru ei. Vrem ca la finalul sezonului să câştigăm cel puţin un trofeu”, a declarat fotbalistul la finalul partidei. De cealaltă parte, antrenorul clujenilor Toni Petrea și-a criticat jucătorii cu experiență și i-a acuzat că nu se vede pe teren.

Temători, am avut foarte multe greșeli de pasare, foarte multe conduceri de balon inutile. Am avut și noi câteva situații, dar repriza a doua a fost dezamăgitoare pentru mine. (n.r. ce v-a dezamăgit cel mai tare?) Poate un pic atitudinea noastră din repriza a doua, nu am arătat ca o echipă, ca un grup și adversarii au profitat.

Trebuie să fim o echipă și aici trebuie să lucrăm foarte mult. Problema mea e felul în care ne-am exprimat. Cât timp au mai venit jucători cu experiență, trebuie să se vadă în joc. Nu putem să jucăm doar cu numele. Experiența pe care o avem să fie pusă în slujba echipei. A fost o victorie meritată pentru Rapid”, a declarat Toni Petrea după meci.

La fel, veteranul Dan Nistor s-a rezumat să-și felicite adversarii. ”Îi felicit, deși scorul este mult prea mare, cred eu. Asta este. Trebuie să fim mai atenți pe viitor, să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în seara aceasta. S-au schimbat foarte mulți jucători și până se creează o legătură între noi va mai dura. Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, pentru că dacă ne vom prezenta cum ne-am prezentat astăzi nu e bine. Nu trebuie să ne căutăm scuze. În seara asta, cei de la Rapid au fost mai buni, au meritat victoria. Important e să fim o echipă. Când pierdem, pierdem toți. Câștigăm toți. Pe viitor, sunt convins că vom fi acea familie care am fost anul trecut”, a transmis și Dan Nistor.

