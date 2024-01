Pancu îl laudă pe Dan Șucu după Dinamo – Rapid 1-2. “Așa se întâmplă când plătești bani”

, pe Arena Națională. . La finalul derby-ului, Daniel Pancu a tras concluzia și este de părere că la Rapid încă nu există relații de joc.

Concluzia lui Daniel Pancu după Dinamo – Rapid 1-2

Concluzia lui Daniel Pancu după Dinamo Rapid, scor 1-2, este că giuleștenii nu au încă relații de joc. Selecționerul României U21 este de părere că elevii lui Cristiano Bergodi se vor consolida în vară. Fostul atacant al Rapidului a vorbit și despre Burmaz și campania de transferuri costisitoare a Rapidului.

“Așa se întâmplă când plătești bani pe atacanți. Burmaz s-a impus. Nu există relații de joc, doar valoarea individuală. În mod normal, abia de la vară poți spune că Rapid va fi o echipă legată. Nu e ușor. Evoluția lor e scuzabilă”, a spus Daniel Pancu, pentru .

Dan Șucu, emoții mari la derby-ul de pe Arena Națională

. Rapidiștii au fost dominați de Dinamo mai ales în prima repriză.

“N-a fost cel mai bun meci al nostru. Putem să jucăm mult mai bine decât astăzi, dar rezultatul este excepțional. Am avut o grămadă de emoții. Cum să nu ai la un astfel de joc?

Băieții au avut mare nevoie de fani. S-a simțit că nu au fost alături de noi. Sper să nu se mai întâmple lucrul ăsta și să nu mai avem probleme”, a declarat Șucu, potrivit .

Daniel Niculae acuză dur arbitrajul

Daniel Niculae, președintele Rapidului, nu a fost deloc încântat de jocul echipei sale în victoria cu Dinamo, scor 2-1. Oficialul giuleștean acuză neacordarea a două penalty-uri pentru echipa sa.

“Foarte greu, cum a fost și meciul cu Craiova. Nu am făcut o partidă bună, nu am jucat bine deloc. Am avut două penalty-uri. Dacă nu am fi câștigat, era viciere de rezultat. Am crezut, avem jucători de calitate. E un jucător bun (n.r. Borisav Burmaz), de aceea a ajuns la Rapid. Azi am făcut o partidă slabă și trebuie să luăm măsuri.

Am arătat puțin obosiți. Am arătat un fotbal foarte sărac. Valoarea la final și-a spus cuvântul. Ne-am fi dorit ca suporterii să fie aici. Acum băieții merg să-i salute în Giulești”, a spus Daniel Niculae, potrivit .