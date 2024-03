. La meciul disputat la Salonic, a fost prezent în tribune și Mircea Lucescu.

PAOK, victorie la scor cu Dinamo Zagreb! Ipostaza în care a fost surprins Mircea Lucescu urmărind calificarea fiului său în „sferturile” Conference League

După ce au fost învinși, în tur, de Dinamo Zagreb, scor 2-0, elevii lui Răzvan Lucescu au reușit să întoarcă soarta calificării și să câștige cu scorul de 5-1.

ADVERTISEMENT

Din tribunele stadionul din Salonic, Mircea Lucescu a urmărit recitalul dat de jucătorii antrenați de fiul său, fiind fotografiat înainte de startul înfruntării.

La pauza meciului, echipa antrenată de Răzvan Lucescu avea un avantaj de 3-0 pe tabela de marcaj, golurile fiind marcate de Baba (27), Sucic (autogol – 34) și Thomas (42).

ADVERTISEMENT

Chiar dacă, după pauză, Dinamo Zagreb a reușit să egaleze la general, prin golul înscris de Hoxha în minutul 49, PAOK și-a continuat jocul bun.

Konstantinos Koulierakis a punctat pe tabelă în minutul 72, iar Zivkovic a risipit emoțiile calificării în minutul 88, când a înscris dintr-o lovitură de pedeapsă.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, așteptat să investească la Dinamo

După ce în ultima perioadă a fost tot mai prezent la antrenamentele și meciurile lui Dinamo, .

Răzvan Raț, fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Șahtior Donețk, a analizat posibilitatea ca legendarul antrenor să se implice în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

”Lucescu senior are ce plusuri să aduca în fotbalul românesc. El trăieşte cu fotbalul. A trăit cu fotbalul toată viaţa. Mi-e foarte greu să cred că renunţă, chiar dacă are vârsta pe care o are. Dacă este sănătos din toate punctele de vedere, ar trebui să revină”, a declarat Răzvan Raț.