“Păpușa Ken”, apariție de senzație la Chefi la cuțite. Ce le-a mărturisit juraților

“Păpușa Ken”, care a devenit femeie între timp, și-a făcut apariția la Chefi la cuțite și va putea fi urmărită în noua ediție.

“Păpușa Ken”, apariție de senzație la Chefi la cuțite

Jessica Alves, cunoscută în trecut ca “păpușa umană Ken”, va putea fi urmărită în ediția din această seară .

În urmă cu doi ani, Jessica Alves a suferit mai multe intervenții chirurgicale pentru a deveni femeie.

Concurenta a precizat că are mai bine de 60 de operații estetice suferite de-a lungul timpului. Mai mult, fosta păpușă Ken și-a scos patru coaste.

În ultimul deceniu, Jessica a participat la sute de emisiunii din toată lumea, însă a avut parte și de momente mai puțin bune. Concurenta de la Chefi la cuțite s-a confruntat cu depresia și ajunsese să consume prea mult alcool.

Aceasta nu mai suporta să se îmbrace cu haine de bărbat și nu mai ieșea din casă. A fost la medic, acolo unde a aflat ce ar trebui să facă în continuare.

“Apoi am fost la doctor și am primit diagnosticul de disforie de gen. Atunci, specialiștii mi-au spus că am de ales: să fac această tranziție sau să am în continuare o viață nefericită”, a adăugat ea, potrivit unui comunicat .

Cu toate că acum se simte mult mai bine și a devenit femeie, Jessica spune că îi este foarte greu să-și găsească un partener.

“Este foarte dificil să-mi găsesc un iubit, un bărbat care să fie mândru de mine, să mă respecte și să mă iubească.

Vreau să mă căsătoresc și să am copii. Pot adopta sau pot recurge la o mamă surogat.

Dar întâi trebuie să găsesc un tată pentru copilul meu. Așa că dacă știți un bărbat bun, care se pricepe să și gătească, dați-mi un mesaj”, le-a spus Jessica chefilor.

Iulia Albu vine la Chefi la cuțite

va putea fi și ea urmărită în ediția de marți seară a îndrăgitului show culinar. Vedeta le spune chefilor că nu știe să gătească, însă a venit la emisiune pentru a le face o surpriză.

Designerul a pregătit un desert, iar telespectatorii vor afla în noua ediție despre ce este vorba și dacă a foat pe placul juraților.

“Eu nu știu să gătesc. Știu doar să mă gătesc. Dar am vrut să vin aici pentru a vă face o surpriză!

Iubitul meu gătește foarte bine. Poate o să vi-l aduc la Chefi la cuțite.”, le spune criticul de modă juraților.

La rândul lor, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu se vor lupta pentru amuletă. Chefii vor avea de gătit preparate pe baza unor combinații dificile de ingrediente.