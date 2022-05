Parastas de șase luni pentru Petrică Mîțu Stoian. Ce a găsit Steliana Sima în camera regretatului artist. Video

Steliana Sima a participat la parastasul de șase luni al lui Petrică Mîțu Stoian. A trecut deja jumătate de an de când artistul nu mai este printre cei vii, iar la eveniment s-au adunat toți cei care l-au iubit.

Imagini de la parastasul lui Petrică Mîțu Stoian

Steliana Sima a spus că a vrut să participe la tot parasatasul, așa că a mers acolo de dimineață. Cel care s-a ocupat de toată organizarea a fost

Mai mult, artista a povestit că parastasul a fost exact cum și-ar fi dorit regretarul artist, deoarece impresarul său a ținut cont de fiecare detaliu, conform

De asemenea, acesta a dezvăluit că Doru Gușman suferă foarte mult, deoarece el și-a pierdut și soția, și bunul prieten, pe .

”Eu am mers de dimineață pentru că am vrut să particip la tot. Am fost la el acasă, și cu domnul profesor Gușman am plecat la Biserica, s-au făcut toate cele creștinești, apoi la cimitir s-a făcut slujba.

A fost organizat și ținut cont de cel mai mic detaliu. Doru, de fiecare dată când face ceva, spune: asta îi plăcea lui, așa ar fi vrut el… o face pentru sufletul lui.

El este foarte greu încercat, sunt doar trei luni între doamna profesor Gușman și Petrică Mitu Stoian.”, a declarat Steliana Sima.

Stelina Sima i-a vizitat camera regretatului artist Petrică Mîțu Stoian

Steliana Sima a putut să meargă în camera în care a locuit în ultima parte a vieții Petrică Mîțu Stoian, unde totul era neschimbat.

Doru Gușman a așezat două tablouri mari în living cu persoanele pe care le-a iubit foarte mult, dar nu mai sunt printre noi, a dezvăluit Steliana Sima, care a adăugat că acesta vorbește cu imaginile, dar nu îi mai răspunde nimeni.

”Am fost și în camera lui. E exact cum a lăsat-o. Doru a fost drăguț și m-a lăsat să mă reculeg în camera lui Mîțu. E patul lui așa cum îl lăsase și între perne e tabloul lui.

Stai așa și te gândești… uite cum le-a lăsat pe toate, uite unde se bucură, unde se pregătea să vină să încânte publicul… te năpădesc toate gândurile”, a mai declarat Steliana Sima.