Părintele Calistrat Chifan susține că s-a întâlnit cu diavolul: “Mititel, negru, cu pălărie în cap”

Părintele Calistrat Chifan a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu diavolul. Întâmplarea a avut loc cu mulți ani în urmă, dar preotul își amintește totul foarte bine.

În perioada adolescenței, a avut parte de o experiență pe care nici acum nu o poate uita. Preotul a vorbit recent despre această întâmplare, pe care nici acum nu poate să o explice.

Totul s-a întâmplat după ce a trecut în clasa a șaptea, atunci când spune că l-a întâlnit pe diavol.

Atunci când era copil, părintele știa că dacă noaptea cântă cocoșul, atunci “dracii fug și se sperie”. Avea cruce la gât, așa că știa că nu avea de ce să se sperie în acel moment.

“Cred că eram trecut de clasa a șaptea și venind un vagon de marfă din Banat, cum se duceau moldovenii să lucreze în agricultură prin Ialomița, prin Bărăgan, prin Timișoara și când primeau la sfârșit arenda aia, în loc să le dea bani, le dădea furaje.(…)

Eu aveam un lucru, pe care îl știam de când sunt eu copil: dacă cântă cocoșul noaptea, nu trebuie să te temi. Adică în momentul când cântă cocoșul, dracii fug și se sperie.

Cruce la gât aveam, aveam așa un fel de scurtătură în mână, trebuia să trec peste un deal, peste o margine de pădure, peste un câmp pustiu, pe lângă un cimitir, nu mă impresioanau, n-aveam nicio treabă.”, și-a început părintele povestea, la .

Părintele Calistrat a mai spus că a plecat de acasă “cântând și fluierând”. La un moment dat a auzit cocoșul unui vecin cântând.

După aceea, părintele a trecut pe lângă un cimitir și a ajuns la un vârf de deal. În momentul în care a ajuns la un copac mare și bătrân, a văzut acolo un om de statură mică, cam de un metru.

“Mititel, negru, cu pălărie în cap”

“Mititel, negru, cu pălărie în cap, mie mi s-a părut că fumează. Am dat ‘bună dimineața’, ăla nu a răspuns, dar cât am trecut eu vreo 2 kilometri, el la câțiva pași în spatele meu. Eu am grăbit ușor pasul, l-a grăbit și el.

Am făcut cruce cu limba, am zis Tatăl nostru, m-am luat de-o grijă, am coborât pe o vale, am intrat pe ulița satului, el după mine.

Când am ajuns în dreptul la mătușa mea și era bec afară, nu l-am mai văzut. Și atunci am zis: ‘Fii atent, Sarsailă, cum m-a păzit el tot drumul’, dar nu a avut ce să-mi facă.

Și când intru la mătușa mea îi zic: ‘Hai, sculați-vă! Luați caii și căruța și haideți că-i venit vagonul.’ – ‘Tu ești nebun? Unde umbli noaptea așa aiurea? Abia e 12 jumătate.’

De abia atunci mi-am dat seama, că eu umblam în împărăția lui. Adică exact când umblă el și poartă duhurile.”, a continuat părintele Calistrat.

Părintele Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni, a rămas fără dreptul de a sluji de o lună. Arheipiscopia Iașilor a luat această decizie.

Decizia a fost luată după ce preotul , la începutul lunii trecute. Hotărârea luată de Arhiepiscopie este temporară și se referă la perioada în care părintele Calistrat este cercetat.

Hotărârea definitivă va fi luată în funcție de rezultatele anchetei. Părintele poate participa la Sfânta Liturghie, însă nu poate sluji ca preot și nici nu îi este permis să spovedească.