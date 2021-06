Părinții își pot retrage elevii de la cursurile de educație sexuală. Anunțul ministrului Sorin Cîmpeanu

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că este de acord cu introducerea educației sexuale în școli. Oficialul spune că nu are absolut nicio emoție în privința termenului ”sexual”.

ADVERTISEMENT

Ministrul Educației spune că părinții își pot retrage elevii de la cursurile de educație sexuală

În opinia ministrului, pentru ca predată în școli să-i poată ajuta pe elevi să înțeleagă, este necesar ca ei să fie înscriși din start la această disciplină.

Aceasta se va preda gradual, începând de la clase mici, până la clasele de liceu, a dezvăluit Cîmpeanu. Pe de altă parte, oficialul Guvernului admite că părinții care nu sunt de acord cu materia pot opta pentru retragerea elevilor de la curs.

”Părinții care au rezerve vor putea să facă cerere de retragere a elevilor, motivat sau nu, dar consider că elevii trebuie înscriși din start la această disciplină”, a spus ministrul la .

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește numele acestui curs, ministrul Educației spune că nu are absolut nicio emoție în privința termenului ”sexual”, chiar dacă e conștient că sunt mulți părinți pentru care termenul poate genera idei preconcepute.

”În momentul de faţă aşa se numeşte, chiar dacă ştiu foarte bine că programa şi de educaţie sanitară cuprinde toate aceste noţiuni. Deja de la clasa a XI-a, lucrurile încep să fie foarte complexe în această programă pe partea de educaţie sexuală.

Este vorba, însă, de un număr foarte mic de copii, disciplina fiind una opţională, care urmează această disciplină, educaţia sanitară cu componenta de educaţie sexuală” a adăugat Cîmpeanu.

ADVERTISEMENT

Cîmpeanu, mesaj pentru părinți: ”Elevii au nevoie de o îndrumare de specialitate”

a mai spus că părinții trebuie să aibă în vedere fenomenul social și faptul că tinerii au în prezent acces din plin la informații neadecvate, astfel că este esențială îndrumarea de specialitate.

”În momentul în care primim atâtea semnale cu privire la nivelul scăzul de informații pe care le dețin copiii – vorbim de mame la vârsta de 12, 13, 14 ani, de noi născuți care sunt abandonți și introduși in plasament, unde aceștia cresc și din nou generează alte probleme, tot din lipsă de informații.

ADVERTISEMENT

Diversitatea surselor de informații la care au acces elevii este enormă, motiv pentru care ei chiar au nevoie de o îndrumare de specialitate, de îndrumarea profesorului care trebuie să aibă competență să-i îndrume.

Părinții nu au destule competențe în acest sens. Eu, cu copilul meu, am mai avut discuții, dar niciodată în detaliu, pentru că eu nu am fost format pentru așa ceva, am avut discuții atât cât s-a putut, dar nu sunt format să știu cum să explic lucruri de specialitate”, a mai declarat ministrul la postul de știri citat.