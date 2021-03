Părinții lui Jador au fost foarte îngrijorați de starea de sănătate a fiului lor după ce s-a accidentat la „Survivor România” în ediția de săptămâna trecută. Tatăl artistului a declarat că nici măcar nu a putut urmări imaginile cu fiul său urlând de durere.

Cu toate acestea, mama lui Jador este convinsă că fiul ei nu va renunța la competiția din Republica Dominicană și că va merge înainte atâta timp cât este capabil.

În timpul duelului cu Războinicul Marius Crăciun, manelistul s-a accidentat grav la picior și a avut nevoie de ajutor medical pentru a-și reveni. Starea de sănătate lui Jador este un adevărat motiv de îngrijorare pentru cei dragi, care știu de problemele pe care acesta le are cu spatele.

Părinții lui Jador, în lacrimi, după ce fiul lor s-a accidentat la Survivor România: „M-a durut inima”

Jador i-a îngrijorat pe fani săptămâna trecută, după ce a suferit un accident grav la picior. Însă cei mai îngrijorați au fost părinții Faimosului, care au privit imaginile de acasă și abia dacă s-au putut uita la el, știind că nu sunt acolo pentru a-l ajuta.

Tatăl cântărețului a reunoscut că a putut privi imaginile cu el, însă știe că este un om puternic și că nu se va da bătut atât de ușor.

„Durerea pe care el a simțit-o, am simțit-o și eu. Pe mine m-a durut inima. Cred că se reface foarte greu lovitura aceea. Nu cred că va renunța concurs. E un bărbat puternic și rezistent. (…) Când a intrat pe traseu și am văzut căzătura, eu mi-am dat seama că nu a îndoit genunchiul… nu am putut să mă uit până la capăt.

Am simțit în inimă durerea aceea, orice părinte ar simți la fel. Am închis ochii să nu văd. Zanni a fost primul care a alergat către Jador, dar și Cosmin a mers spre el. În afară de Musty… Elena se vedea că simțea durerea lui”, a declarat tatăl lui Jador în cadrul unui interviu pentru „Teo Show”.

Mama lui Jador, măcinată de dorul fiului ei

Mama lui Jador, Simona Dumitrache, a declarat că îi simte foarte mult lipsa fiului ei și că niciodată nu a fost plecat atât de mult de acasă. Din cauza dorului, lovitura pe care acesta a suferit-o recent a îngrijorat-o foarte mult pe femeie, care a stat, neputincioasă, în fața televizorului.

„Cum l-am văzut acum, nu l-am mai văzut niciodată. Cel mai tare mă doare că nu am fost acolo să-l protejez, să am grijă de el. E foarte ambițios și când își propune ceva duce la bun sfârșit. Înainte de durere era că văd eu și plâng.

(…) El nu e misogin. Respectă femeile și spunea că își dorește o femeie așa cum sunt eu. Îl iubesc foarte mult și îmi lipsește enorm. Nu a fost niciodată plecat atât de mult de acasă”, a mărturisit mama lui Jador în cadrul aceluiași interviu.

Jador s-a accidentat grav la picior la Survivor România

„Mă doare rău! Aoleu, dacă vede, mama plânge. Am zis că gata, l-am rupt, plec acasă. Nici că nu plec. Nici fără picioare nu plec acasă!”, a transmis Jador săptămâna trecută, după ce a suferit o accidentare destul de serioasă la picior.

Din fericire, medicul a intervenit rapid și l-a ajutat pe cântăreț după nefericitul incident. Jador nu s-ar da bătut pentru nimic în lume și este hotărât să dea în continuare tot ce are mai bun în această competiție.