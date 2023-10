Pariul nebun al lui Mitică: „Dacă ia Gino 30.000 de euro în mână, îți dau salariul lui pe 300 de ani”

Dumitru Dragomir a vorbit deschis despre perioada în care era președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Auntci, Dragomir câștiga nu mai puțin de 15.000 de dolari lunar, după taxe.

Dragomir a avut la LPF un salariu de 15.000 de dolari

“Sigur nu mai candidez la ligă. Nu mai am treabă, am pensia mea, nu mai vreau salariu. Am destul la pensie, nu spun cât. Treaba mea cât am. Asta mi-ar mai trebui, să mă laud și cu pensia. Să mă înjure și pensionarii.

Gândește-te că am avut salariu 15 mii de dolari în mână și plăteam la pensie 6 mii de dolari în mână. Deci gândește-te cam ce pensie am eu”, a declarat Dumitru Dragomir, completat de către Horia Ivanovici: “Ești mic copil cu Gino care are 40.000 de dolari pe lună, ești la copii și juniori”.

În prezent, Liga Profesionistă de Fotbal este condusă de Gino Iorgulescu. Actualul șef LPF are, conform declarațiilor, un salariu de 30.000 de euro lunar. Asta înseamnă că diferențele salariale dintre cele două mandate nu sunt atât de mari pe cât se crede.

Dragomir nu crede că Iorgulescu câștigă 30.000 de euro pe lună la LPF

“Știi că dacă ai 15.000 salariu în mână, probabil salariul total e undeva la 30.000. Probabil așa are și el, pentru că trebuie să dai bani la stat. În mână nu ia nimeni 30.000.

Dacă ia Gino 30.000 în mână, îți dau salariul lui pe 300 de ani, despre ce vorbim. Sunt prea om de onoare, s-ar putea să uit. Nu mă bag, am 78 de ani. Dar să știi că la minte sunt brici.

Burleanu este om politic, iar părerea mea este că trebuie să țină linia statului. Că are dreptate sau nu, pentru asta nu-l judec. Dar ca om politic, garantez că Burleanu va face carieră. Știe să tacă, e mare lucru”, a spus Dumitru Dragomir.

