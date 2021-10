Parlamentarii AUR îl cheamă pe Iohannis în Parlament să-și justifice averea. USR susține inițiativa

Totul s-a întâmplat în ședința de luni a Birourilor Permanente Reunite, în cadrul căreia AUR și-a supus la vot inițiativa de a-l chema pe șeful statului să ofere explicații față de averea pe care o are.

Au fost 7 voturi ”pentru” din partea membrilor AUR, dar și a USR. Totodată, 11 liberali și reprezentanți ai UDMR au votat ”împotriva”, iar social democrații au preferat să se abțină de la a-și exprima votul.

Membrii AUR: ”Klaus Iohannis nu a oferit niciodată explicații publice legate de averea sa”

AUR și-a anunțat încă de săptămâna trecută dorința de a cere Deputatul Dan Tănasă a dat vestea pe rețelele de socializare.

”AUR va iniția procedurile parlamentare pentru controlul averii Președintelui Klaus Iohannis. În urmă cu aproape șase ani, opinia publică era șocată de informația potrivit căreia Președintele României, Klaus Iohannis, pierduse definitiv în instanță una dintre casele pe care le avea în proprietate.

În 2015, familia preşedintelui Klaus Iohannis a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Braşov, un proces privind un imobil din centrul Sibiului. Curtea de Apel Braşov a respins recursul declarat de Klaus şi Carmen Iohannis şi a menţinut decizia Tribunalului Braşov din mai 2014, prin care a fost anulat un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Sibiu.

Klaus Iohannis nu a explicat niciodată public modul de proveniență al averii sale, în ciuda acestei sentințe definitive care ridică mari semne de întrebare”, a scris Dan Tănasă.

Chiar dacă nu au avut succes din acest punct de vedere, USR și AUR au reușit, luni, să obțină voturile necesare pentru un proiect comun, referitor la amendarea profesorilor care pretind direct sau indirect foloase din partea elevilor.

Momentan, proiectul a fost adoptat tacit de Senat, în calitate de prim for sesizat. Amenzile pentru cadrele didactice ar fi între 1.000 şi 2.000 de lei.

Misterul celor șase case ale președintelui României. Ce spune Klaus Iohannis despre ele

au intrat în atenția publică încă de la prima candidatură a acestuia la președinția României. Profesor de fizică fiind anterior, mulți s-au întrebat de unde a avut un cadru didactic suficienți bani pentru achiziționarea a șase locuințe. Iată ce spunea Klaus Iohannis despre imobilele sale:

”Este munca noastra, a parintilor nostri si a bunicilor nostri. Nu am pornit de la zero.

Altii au investit in copii, in educatia lor, noi am investit in imobile”, explica șeful statului într-un interviu din 2014, la B1 Tv.