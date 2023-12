Participă România la Eurovision 2024? Răspunsul TVR

România ar putea participa, totuși, și anul acesta la Eurovision. Chiar dacă Televiziunea Română nu a plătit încă taxa, EBU a oferit amânare. TVR a transmis un comunicat oficial cu privire la acest subiect.

Va participa România la Eurovision 2024?

Deși România nu a plătit încă taxa pentru a participa la , EBU a oferit o amânare. Astfel că, ar mai putea exista o șansă ca țara noastră să-și mai încerce norocul încă o dată, în cea de-a 68-a ediţie a competiţiei.

Anul acesta, cel care ne-a reprezentat a fost actorul şi cântăreţul Theodor Andrei, în vârstă de 19 ani, cu piesa D.G.T. (Off And On), pe care chiar el a compus-o. Însă, .

În 2024, competiția va avea loc la Malmö Arena, în Suedia, iar cele două semifinale sunt programate pe 7 și 9 mai. Pe de altă parte, finala concursului va avea loc pe 11 mai 2024.

Ce spun reprezentanții Televiziunii Române

Televiziunea Română a transmis un comunicat în care a vorbit despre posibila participare a României la Eurovision 2024. Până în acest moment, nu a fost luată încă o decizie finală.

TVR ține legătura cu organizatorii permanent și a primit oportunitatea de a alege dacă achită sau nu taxa abia după ce bugetul pe anul viitor va fi aprobat și analizat.

„Aşa cum am comunicat, referitor la participarea României la Eurovision Song Contest (ESC) 2024, SRTv nu a luat o decizie finală. În acest moment, suntem în legatură cu organizatorii (European Broadcasting Union – EBU) şi toate opţiunile rămân deschise.

EBU a acordat Televiziunii Române o amânare pentru a-şi exprima opţiunea după adoptarea bugetului de stat pe 2024”, este răspunsul oferit de TVR cu privire la participarea României la Eurovision, conform

De altfel, în acest moment, au fost publicate chiar și petiții online prin care românii cer participarea României la concursul muzical. Aceștia susțin că, deși în ultimii ani nu au fost chiar norocoși, artiștii de la noi merită această șansă.