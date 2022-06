Patrick Mouratoglou, mesaj emoționant pentru Simona Halep, după victoria din primul tur de la Wimbledon. ”Entuziasm și pasiune”

Cap de serie numărul 16, Simona Halep a rezolvat rapid ecuația calificării în turul secund la Wimbledon. Victoria în fața Karolinei Muchova 6-3, 6-2 a fost entuziasmantă, iar antrenorul Patrick Mouratoglou simte momentul bun al elevei lui.

Patrick Mouratoglou a transformat-o pe Simona Halep

Fost lider mondial, după seria de accidentări care au ținut-o departe de teren vreme îndelungată.

Colaborarea cu francezul Patrick Mouratoglou i-a redat încrederea și românca este din nou aproape de potențialul ei maxim. Au observat acest lucru și specialiștii în tenis, dar și antrenorul ei.

Imediat după victoria categorică din runda inaugurală, omul care a dus-o pe cele mai înalte culmi pe Serena Williams i-a transmis un mesaj emoționat Simonei Halep.

”Mândru de felul în care ai intrat în acest turneu Simona Halep! Cu entuziasm și pasiune”, i-a transmis Patrick Mouratoglou.

Românca va reveni pe teren joi, când va juca împotriva Kirsten Flipkens.

Simona Halep a revenit la Londra după trei ani

Jucătoarea română este una dintre candidatele la victoria finală de la Wimbledon, dar și una dintre sportivele care se bucură de respectul și aprecierea publicului.

Simona a câștigat în 2019 turneul de la Londra, iar anul acesta a revenit pe iarba de la All England Club după trei ani. În 2020 nu și-a putut apăra trofeul din cauza pandemiei de coronavirus, iar anul trecut a ratat participarea după accidentarea de la Roma.

După victoria în fața Karolinei Muchova, sportiva din țara noastră le-a mulțumit fanilor pentru susținere și antrenorului Mouratoglou pentru munca depusă.

”A fost grozav să mă întorc. Am amintiri plăcute din 2019. Mă bucur că am câştigat. Am avut emoţii înaintea meciului, acum vreau să mă bucur de acest succes. A fost o adversară dificilă, am avut un meci greu.

Nu mi-a fost uşor, cu pandemia, cu accidentările, dar vreau să-i mulţumesc lui Patrick că este lângă mine. Acum iubesc tenisul din nou şi îmi place să muncesc din nou, ceea ce nu e uşor”, a declarat Simona Halep.