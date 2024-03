Patronul Rapidului, Dan Șucu, mesaj către FCSB despre aroganță si lupta la titlu: “Când crezi că le știi pe toate se alege praful”

Rapid a câştigat cu . Giuleştenii revin în lupta la titlu într-un mod entuziasmant, iar la început de play-off, echipa lui Bergodi este la doar patru puncte de FCSB.

Patronul Rapidului, Dan Șucu, mesaj către FCSB despre aroganță si lupta la titlu: “M-am referit la pericolul care ne pândește pe noi”

rivalilor de la FCSB prin intermediul FANATIK în care a vorbit despre aroganţe şi lupta la titlu, înainte de statul play-off-ului:

ADVERTISEMENT

„Marele pericol care ne paște și pe noi este aroganța. Poate că mesajul meu nu a fost foarte bine înțeles imediat după meci. Eu nu m-am referit neapărat la FCSB, nu m-am referit neapărat la domnul Becali.

Bineînțeles că o parte a acestui mesaj este îndreptat și către FCSB, dar în primul și în primul rând eu m-am referit la pericolul care ne pândește pe noi, pericolul de a deveni și noi aroganți, așa cum de exemplu am fost la Iași.

ADVERTISEMENT

Da, la Iași am fost aroganți, am fost la cu nasul pe sus. Am intrat pe vârfuri și am plătit pentru asta. Noi trebuie să îi lăsăm pe alții să zboare pe nori, să plutească, iar noi să fim bine ancorați în realitate.

“FCSB-ul a fost o echipă care probabil ne-a tratat de sus fiind pe primul loc”

Ați văzut ce s-a întâmplat. FCSB-ul a fost o echipă care probabil ne-a tratat de sus fiind pe primul loc, având rezultate foarte bune. Și ați văzut mai ales în a doua repriză că ai noștri au fost dezlănțuiți.

ADVERTISEMENT

A fost 4-0, putea să fie 5-0, putea să fie 6-0. Nu neapărat este important scorul. Cel mai important lucru este că băieții noștri au fost mobilizați, au tratat meciul serios, au intrat cu modestie, cu dedicație, au jucat la sacrificiu.

Asta înseamnă să nu fii arogant. Asta vreau să le spun alor noștri. Noi să nu fim niciodată aroganți. Așa este și în business, așa este după cum văd și în sport. Când ești arogant, când îți tratezi rivalul de sus, când tu crezi că le știi pe toate, atunci se alege praful. Și după cum ați văzut se aplică și în fotbal.

ADVERTISEMENT

“Mesajul este ca noi să nu cădem în capcana aroganței, cum o fac alții. Am învins o echipă FCSB fabuloasă”

Rapidul trebuie să fie o echipă care imediat se întoarce la realitate. Nu uitați, deja vineri jucăm împotriva echipei lui Gică Hagi. O partidă extrem de dificilă. Faptul că am bătut cu 4-0 FCSB este fantastic, dar gata.

Mesajul este ca noi să nu cădem în capcana aroganței, cum o fac alții. Am învins o echipă FCSB fabuloasă. Ăsta este cuvântul. O echipă care nu întâmplător este pe primul loc, care nu întâmplător este liderul campionatului.

Deci trebuie să fim realiști și să privim lucrurile așa cum sunt. FCSB este o echipă puternică și merită respectul nostru. Însă poate cei de la FCSB au tratat meciul de sus.

Toate declarațiile care au venit de acolo, că Rapidul nu contează, că Rapidul nu este un adversar demn de luat în seamă, probabil s-au întors ca un bumerang împotriva propriilor jucători.

“Trebuie să avem modestie, trebuie să ținem și să ne întoarcem mereu la valorile noastre”

Dar asta nu este treaba noastră. Noi respectăm FCSB-ul și o spun apăsat. Avem un adversar puternic în continuare. FCSB-ul rămâne totuși principala favorită pentru că are acest avantaj, dar eu sunt ferm convins că dacă noi nu vom fi aroganți vom reuși să câștigăm titlul de campioni în play-off.

Asta trebuie să facem. Trebuie să avem modestie, trebuie să ținem și să ne întoarcem mereu la valorile noastre și trebuie să jucăm așa cum am făcut-o împotriva FCSB-ului.

Cu dăruire, cu sacrificiu, modești, sau cum spuneți voi ori fotbaliștii, cu capul în cramponul adversarului, cu valoarea pe care o avem și atunci cred că vom reuși să ne atingem toate obiectivele, dar cel mai important, vom transforma Rapidul într-o echipă respectată de toți”, a spus Dan Şucu pentru FANATIK.

Patronul Rapidului, Dan Șucu, mesaj către FCSB despre aroganță si lupta la titlu