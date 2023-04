Patru ani de la moartea lui Răzvan Ciobanu! Vica Blochina, dezvăluiri tulburătoare despre designer

Astăzi, 29 aprilie 2023, se împlinesc patru ani de la moartea designerului Răzvan Ciobanu. Durerea pierderii sale nu a trecut, iar prietenii își amintesc cu drag de designer. Vica Blochina a făcut declarații în exclusivitate despre bunul ei prieten și ne-a dezvăluit gestul pe care îl va face în memoria lui.

Vica Blochina, devastată la patru ani de la moartea lui Răzvan Ciobanu

au avut o relație de prietenie care s-a întins pe aproape două decenii. Cei doi petreceau multă vreme împreună, nu de puține ori erau văzuți la aceleași mese în restaurant sau la aceleași evenimente. În plus, și în noaptea fatidică, Vica Blochina ar fi trebuit să fie în mașină cu regretatul său prieten. La patru ani de la moartea lui, Vica a oferit un interviu emoționant.

„Nu există zi din viața mea în care să nu mă gândesc la el sau să nu aduc aminte de Răzvan. Am mai spus că gândul meu este la el mereu, mai ales că eu aș fi putut fi în mașină cu el în acea seară.

Vorbiserăm să ne întoarcem împreună la București. Nu există săptămână să nu merg la biserică și să nu scriu acatist și să nu aprind lumânare. Și acasă am un colț unde țin icoane și îi aprind tot timpul lumânare. Așa cum aprind familiei mele, tatălui meu, bunicii mele, așa îi aprind și lui câte o candelă”, a spus cu emoții în glas, Vica Blochina pentru FANATIK.

Cu toate că gândul îi stă deseori la regretatul creator de modă, frumoasa vedetă spune că nu va respecta tradițiile ortodoxe. Ea respectă alte obiceiuri pe care le consideră mai importante.

„Nu dau de pomană, eu sunt catolică, iar la noi sunt altfel de obiceiuri, dar eu consider că mult mai important este să aduci aminte de el, să-l pomenești. Asta știu să fac, mă gândesc tot timpul la el. Îmi place să vorbesc despre el pentru a-i păstra amintirea vie. Nu-mi vine să cred că au trecut patru ani de când nu mai este printre noi.

Acum, de curând am vorbit cu cineva și povesteam amintiri cu el, și am realizat că au trecut deja patru ani. Credeam că au trecut doar doi ani”, a mai spus Vica Blochina, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Vica Blochina: „Ascult deseori mesajele vocale pe care Răzvan Ciobanu mi le trimitea”

În plus, susține că are multe amintiri de la regretatul designer pe care le păstrează. Și darurile primite de la regretatul creator de modă au o semnificație aparte pentru ea

„Lui Răzvan îi plăcea foarte mult tabloul pe care îl am eu în casă cu câinele pictat și, văzându-l în fiecare zi (n.r. tabloul), îl asociez cu Răzvan.Voi păstra mereu acel tablou.

Eu și acum am mesajele cu Răzvan Ciobanu și îi ascult uneori vocalele. Le-am păstrat tocmai pentru a-i păstra amintirea. La ultimul Revelion filmat cu Dan Negru în care mai era și el în viață port rochia de la el. Mi-a creat acea rochie special pentru acel Revelion.

Am șaluri de la el, tricouri, pantaloni de piele, sacouri. Le port cu drag, dar au și o încărcătură aparte și o semnificație specială”, mai spune Vica Blochina pentru FANATIK.

Vica Blochina: „Eram foarte apropiați, dar niciodată nu am știut adevărul despre Răzvan Ciobanu”

Răzvan Ciobanu și Vica Blochina se știau de aproape 20 de ani, iar cunoscuta blondă a povestit despre momentele grele în care și-au fost alături unul celuilalt. Chiar și cu o prietenie construită în ani și experianțe împreună, Vica susține că niciodată nu a știut cu adevărat partea mai întunecată din viața designerului.

„Avem multe povești împreună. Eu mă cunosc cu el de la începuturile lui. Ne cunoaștem foarte bine și am fost apropiați. Prima dată când a avut el o cădere puternică și era să intre în depresie, ne-am ajutat reciproc. Eu am putut să-l ajut cu actele și cu partea birocratică și a deschis, din nou, atelierul.

Și el a fost lângă mine în momente grele, am amintiri foarte frumoase cu el, era un om special. Eu nu știam lucrurile urâte care se vorbeau despre el. Răzvan era un om extrem de inteligent și talentat și a știut să-și țină poveștile private. Nu spunea ce face, cu cine umblă, avea găștile separate. Eu niciodată nu am știut adevărul despre viața lui”, a mai dezvăluit vedeta pentru FANATIK.

Vica Blochina spune cum era designerul la ultima lui zi de naștere: “Eram la mine acasă”

Un lucru știe cert Vica Blochina. și un prieten adevărat. De ultima lui zi de naștere, blonda a decis să-i facă o surpriză, și alături de bunii lor prieteni, să petreacă la ea acasă.

„De ultima lui zi de naștere am ținut o mare petrecere acasă la mine. Am fost eu, Mara Bănică, un prieten de-ai noștri, Nicușor. Au fost mai mulți prieteni pe care i-am chemat acasă, am luat tort. El nu știa.

Ultima lui zi de naștere am sărbătorit-o cu apropiații acasă la mine. Era fericit, sufla în lumânări și-a pus dorință. A fost foarte emoționat. Cine s-ar fi gândit că trei luni mai târziu își va găsi sfârșitul?!”, a mai spus Vica Blochina, în exclusivitate, pentru FANATIK.