Patru pe două locuri! Pe cine trebuie să sară din schemă selecționerul Edi Iordănescu, dacă vrea să-l ia pe Chiricheș la EURO 2024

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, la Munchen, contra Ucrainei și lupta pentru un loc în lotul lui Edi Iordănescu a devenit din ce în ce mai aprigă.

Lupta se dă între Rus, Nedelcearu, Racovițan și Chiricheș

Vlad Chiricheș, revenit după o accidentare care l-a ținut pe tușă șapte luni, este unul dintre fotbaliștii care au impresionat în ultima perioadă și speră să prindă lotul pentru EURO.

cu evoluții foarte bune, drept pentru care poate ridica pretenții la un loc la care poate nici nu spera la începutul anului.

Pentru a-i face loc lui Chiricheș în lotul de Germania, selecționerul Edi Iordănescu trebuie să ia însă o decizie radicală, în privința a doi dintre fotbaliștii pe care s-a bazat în ultimul timp.

Presupunând că nu va renunța la cuplul Burcă – Drăgușin, care a evoluat zece din zece meciuri în preliminarii, fiind cel mai sudat cuplu de fundași centrali din toată campania europeană, Iordănescu mai are la dispoziție două locuri de fundași centrali.

Două locuri, pentru care se prefigurează o luptă în patru, pretendenții fiind: Adrian Rus (Pafos), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Racow) și Vlad Chiricheș (FCSB). Fiecare cu atuurile și dezavantajale sale.

Adrian Rus a fost constant în lot în preliminarii

Adrian Rus (28 ani) joacă în Cipru, la Pafos (locul 5). În general joacă la echipa de club, dar a avut și perioade în care a stat pe banca de rezerve. A fost convocat de Edi Iordănescu constant la echipa națională, chiar dacă nu a bifat decât două apariții, în preliminarii a fost cam prima rezervă pentru cuplul Burcă – Drăgușin. Are experiență internațională și a făcut parte din lotul României, care a jucat în semifinal la CE de tineret în 2019. Are 20 de selecții și un gol la națională.

Nedelcearu joacă de patru ani în Italia

Ionuț Nedelcearu (27 ani) are un sezon relativ bun, în Serie B, la Palermo (locul 6). E titular în ultima perioadă și a revenit și la națională, la meciurile cu Irlanda de Nord și Columbia. Are experiența unui turneu final Under 21, acum cinci ani, când a ajuns cu România în semifinale. Joacă de șapte ani în străinătate și de patru în Italia, chiar dacă doar în Serie B. Are 26 de selecții și două goluri la națională.

Racovițan, campion în Polonia

Bogdan Racovițan (24 ani) e cel mai nou fundaș central care a debutat la națională. Edi Iordănescu l-a convocat și în preliminarii, dar l-a băgat să joace abia în amicalul de luna trecută, 1-1 cu Irlanda de Nord, când a prins 16 minute. E legitimate în Polonia la Racow, campioana en-titre, aflată acum pe locul 5. A fost căpitanul naționalei de tineret la turneul final de anul trecut. Are o selecție și niciun gol la echipa națională.

Chiricheș e cel mai experimentat

Vlad Chiricheș (34 ani) este cel mai experimentat fundaș central român, excluzându-l pe Săpunaru, care e retras de la națională. A fost căpitanul echipei la ultimul turneu final la care a participat România, în 2016. N-a mai jucat la națională din iunie 2022, dar a prins câteva meciuri sub comanda lui Edi Iordănescu. S-a întors în România anul trecut, după zece sezoane petrecute în străinătate, la Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese. Are 79 de selecții și niciun gol la echipa națională.

Ultimele amicale sunt în luna iunie

, greu de anticipat în acest moment, dar indiferent de situație misiunea selecționerului nu va fi ușoară. La finalul lunii mai, un lot lărgit va fi convocat într-un stagiu de pregătire, care se va termina cu cele două amicale din iunie, contra Bulgariei (4 iunie) și a naționalei Liechtenstein (7 iunie).

Se revine la loturile de 23 de fotbaliști

Spre nemulțumirea selecționerilor echipelor participante la turneul final, UEFA a decis ca loturile să fie formate din 23 de jucători. Se revine astfel la acest număr, după ce la Euro 2020 și Cupa Mondială 2022 au fost câte 26 de fotbaliști în lot, în contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, concurența va fi și ai acerbă.

Data limită de comunicare a loturilor este 7 iunie, dar participantele fac presiuni ca aceasta să fie mutată pentru 8 sau chiar 9 iunie, deoarece aproape toate echipele joacă amicale pe 8 iunie. Modificări de urgență se pot face în lot până cu șapte zile înaintea primului meci de turneul final, adică, în cazul României, până pe 10 iunie.

Programul României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: ROMÂNIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMÂNIA (Rhein Energie, Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia – ROMÂNIA (Waldstadion, Frankfurt)