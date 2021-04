Paul Pogba mătură pe jos cu Jose Mourinho! Ce spune de Ole Gunnar Solskjaer

Mijlocașul echipei Manchester United, Paul Pogba, a măturat pe jos cu antrenorul Jose Mourinho și spune că atmosfera de pe Old Trafford este mult mai bună de când la conducerea echipei a venit Ole Gunnar Solskjaer.

Cariera portughezului pare să fi intrat într-un declin iremediabil, iar sincopele celui care era cândva alintat ”The Special One” au dus-o în jos pe Tottenham Hotspur.

Tehnicianul nu a ratat ocazia de a le da peste nas criticilor și a spus că doar în fotbal ”cei mai importanți” pot fi luați la întrebări cu nonșalanță.

Comparație între Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer făcută de Paul Pogba

Jose Mourinho a pregătit-o pe Manchester United în perioada 2016-2018, dar rezultatele nu au fost cele așteptate, iar acum Paul Pogba a dezvăluit că tensiunile erau la ordinea zilei pe Old Trafford în perioada portughezului, lucru care nu se mai întâmplă sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer.

”Relaţia pe care o avem acum cu Ole este diferită, el nu este împotriva jucătorilor. Şi nu îi dă la o parte ca şi cum nu ar mai exista. Aceasta este diferenţa dintre Mourinho şi Ole”, a declarat mijlocașul francez pentru Sky Sport.

”Cândva am avut o relaţie foarte bună cu Mourinho, a văzut asta toată lumea, iar ziua următoare nu ştiu ce s-a întâmplat. Aceasta este cea mai ciudată situaţie în relaţia mea cu Mourinho şi nu vă pot explica, pentru că nu ştiu”, a continuat Pogba.

Pogba l-a dat exemplu pe Luke Shaw

”Poate metodele lui Solskjaer funcționează pentru că este un pic mai aproape de oameni. Fiecare antrenor are propriul său mod de a antrena și de a face față jucătorilor, iar ca jucător trebuie să te adaptezi. Uneori nu ți se potrivește și alteori nu”, a mai spus campionul mondial.

În final, Paul Pogba l-a dat ca exemplu pe funbdașul stânga Luke Shaw care s-a reinventat sub comanda lui Solskjaer, după ce dispăruse complet de la United în era Mourinho: ”Ole l-a ajutat foarte mult pe Luke. A fost un sezon dificil pentru Luke cu Mourinho și a dovedit că are calitate, dar are nevoie de încrederea managerului”.

La scurt timp după ce a fost dat afaraă de Manchester United, Jose Mourinho a povestit un episod inedit cu Paul Pogba și a dezvăluit că nu l-a avut niciodată la inimă pe mijlocașul francez, care a și fost principalul motiv al demiterii portughezului.

