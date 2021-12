Paulo Vinicius, absent în meciul Gaz Metan – FCSB! Motivul pentru care fundaşul central nu e în lotul lui Petrea. Exclusiv

, cu Gaz Metan, fără Paulo Vinicius. Fundaşul central al roş-albaştrilor nu este în lotul lui Toni Petrea pentru această confruntare.

Paulo Vinicius, absent în meciul Gaz Metan – FCSB! Menajat pentru derby-ul cu Rapid

Din informaţiile FANATIK, Paulo Vinicius este apt de joc, însă tehnicianul a decis să îl menajeze pe apărătorul central în vârstă de 37 de ani pentru derby-ul cu Rapid, care va avea loc peste patru zile.

Paulo Vinicius este unul dintre puţinii jucători care au fost integralişti ai roş-albaştrilor de la meciul tur cu Gaz Metan Mediaş, disputat în etapa a 4-a. De atunci, brazilianul nu a ratat niciun minut în campionat.

ADVERTISEMENT

Fundaşul nu a mai lipsit din etapa a treia!

Fundaşul a marcat şi două goluri pentru roş-albaştrii, în victoriile cu Dinamo şi Academica Clinceni. Vinicius este unul dintre cei mai importanţi oameni în acest sezon la FCSB, fiind un exemplu de constanţă.

Venit în vară de la CFR Cluj, mai are contract până în vara anului 2023 cu cei de la FCSB. Fotbalistul spune că mai poate juca chiar trei ani, până la 40 de ani:

ADVERTISEMENT

Vinicius, fundaş de cursă lungă: “Dacă pot, să vedem cât mai joc, un an, doi, trei”

„Sunt profesionist, trebuie să fac ceva, mintea mea e la FCSB. Mulți se retrag la această vârstă, dar eu cred că pot, mă uit la Cristiano Ronaldo, are 36 de ani și joacă foarte bine. Eu mă antrenez zilnic și cred că pot mai mult.

Nu știu dacă avem noi altceva, cred că am făcut bine sală, am făcut antrenamentele bine, alimentația a fost bună, așa cred eu. Dacă pot, să vedem cât mai joc, un an, doi, trei”, a spus Vinicius.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, exasperat de faptul că a fost lăsat să plece: “Dacă am luat patru campionate cu el, pot să vorbesc? Era și golgheter și apărător!”

CFR Cluj l-a lăsat să plece gratis pe Paulo Vinicius în vară, iar Dan Petrescu a spus încă dinainte să revină pe banca ardelenilor că este o mare greşeală a oficialilor echipei campioane:

“Vă dați seama! Ce întrebare e asta? Am un singur răspuns. Dacă am luat patru campionate cu el, pot să vorbesc? Era și golgheter și apărător! La primul meci pentru FCSB a jucat foarte bine”

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, bancă de 5 stele cu Gaz Metan

Toni Petrea menajează mai mulţi titulari în confruntarea cu Gaz Metan Mediaş pentru derby-ul cu Rapid, banca roş-albaştrilor fiind una de cinci stele cu: Budescu, Keşeru, Stoica, Olaru sau Cordea.

În afară de meciul cu Gaz Metan Mediaş, FCSB mai are de disputat două meciuri în 2021: miercuri, de la 20:30 cu Rapid şi duminică, 19 decembrie, împotriva lui Sepsi.

ADVERTISEMENT