Pavel Badea, despre parcursul Universității Craiova din 2022: „Echipa a atins așteptările minime ale suporterilor”. Exclusiv

Universitatea Craiova a terminat în 2022 pe poziția a cincea din SuperLigă, cu 38 de puncte, la egaliate cu FCSB și Rapid București. Pavel Badea a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre evoluțiile „alb-albaștrilor” și schimbările de antrenori pe banca tehnică a oltenilor din acest an calendaristic.

Pavel Badea, despre parcursul Universității Craiova din 2022: „Echipa și-a atins obiectivul ca puncte și așteptările minime din partea suporterilor”

Directorul Universității Craiova s-a declarat mulțumit de parcursul „alb-albaștrilor” din acest an calendaristic. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii și-au atins obiectivele și în sezonul 2022-2023 din SuperLigă, însă este nemulțumit de declarațiile făcute de Mirel Rădoi, înaintea plecării din Bănie.

„Per total a fost pozitiv în sensul că în prima parte a anului ne-am calificat în primele șase, ulterior am câștigat barajul și am jucat în preliminariile Conference League. Am fost foarte aproape de îndeplinirea obiectivului de a face parte din grupele Conference League. Din nefericire am pierdut la lovituri de departajare.

În prima parte a campionatului din 2022 pot spune că în afara acelor sincope care au ținut de declarațiile lui Rădoi coroborate cu comentariile care s-au făcut pe această temă, echipa și-a atins obiectivul ca puncte și așteptări minime din partea suporterilor”, a declarat Pavel Badea.

În sezonul trecut, a arătat bine cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, oltenii având o serie de opt meciuri fără înfrângere în primele luni ale anului și au terminat pe locul trei din SuperLigă. Însă, actualul tehnician de Neftci Baku a ratat ambele obiective, câștigarea campionatului și a Cupei României Betano, și a plecat de la formația din Bănie.

„Rezultatele aduc încredere, satisfacție și mulțumire tot timpul. Este clar că în momentul în care nu pot fi pe același drum intervin nemulțumiri și situații tensionate, intervin schimbări de antrenor, așa cum s-a întâmplat în ultimele șase luni la noi, am schimbat patru antrenori”, a declarat oficialul oltenilor.

Oltenii au ratat calificarea în grupele Conference League: „Era un obiectiv primordial”

Oltenii au fost mai aproape ca niciodată să se califice în grupele unei competiții europene la a șasea participare consecutivă în preliminarii. Universitatea Craiova a fost eliminată de Hapoel Beer Sheva la loviturile de departaje, după ce au fost egalați rapid în prima repriză de prelungiri în Israel.

Pavel Badea a declarat că oltenii și-ar fi îmbunătățit considerabil bugetul, dacă s-ar fi calificat în grupele Conference League. Fostul mare jucător din Bănie este de părere că Universitatea Craiova merita să câștige cu Hapoel Beer Sheva în primul tur disputat pe stadionul Municipal din Drobeta Turnu-Severin.

„Era un obiectiv primordial și ajuta foarte mult din punct de vedere financiar bugetul clubului. Dacă am fi reușit să ne calificăm îm grupele Conference League aveau un buget cu cel puțin patru, cinci milioane mai mult. Am fost foarte aproape, iar echipa din Israel nu era peste noi, iar ca joc au fost sub noi.

Neșansa acelui cartonaș roșu la pauza meciului ne-a făcut să nu câștigăm în tur de o manieră detașată, pentru că în prima repriză nu au ajuns la poartă. De asta este frumos fotbalul, pentru că îți oferă și bune și rele, însă din nefericire pentru noi a fost o neșansă, am pierdut o performanță notabilă”, a declarat Pavel Badea.

Universitatea Craiova a avut patru antrenori în 2022: „Cred că numirea lui Balint a fost pripită”

Universitatea Craiova a început 2022 cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, însă oltenii s-au despărțit de antrenor la finalul sezonului precedent. În locul acestuia a venit Laszlo Balint, care a fost demis după doar șapte meciuri la formația din Bănie.

„Cred că numirea lui Balint a fost pripită, poate nu avea multe informații despre ceea ce reprezintă Universitatea Craiova. Din punctul meu de vedere nu avea experiența necesară pentru un club, care are astfel de presiune.

Pentru că în momentul în care ești antrenor la Universitatea Craiova trebuie să te aștepți la o presiune din partea publicului, patronului și a adversarului. Presiunea este maximă la Universitatea Craiova!”, a spus Pavel Badea.

Înlocuitorul lui Laszlo Balint a fost Mirel Rădoi, antrenorul de la care suporterii Universității Craiova se așteptau să aducă titlul în Bănie după 31 de ani. Pavel Badea a declarat că a avut încredere în fostul selecționer până în ultima clipă.

„Mirel a fost un jucător emblematic al fotbalului românesc, este oltean și a avut de-a lungul timpului reușite atât ca jucător, cât și ca antrenor. Am crezut în el până la ultima clipă, însă declarațiile lui combinate cu doza de nemulțumire afișată a creat o stare de tensiune, care a dus până la urmă la demisia lui”, a spus Pavel Badea.

Mihai Rotaru continuă la Universitatea Craiova: „Din câte știu și-a exprimat dorința de a continua, nu este o surpriză pentru noi”

Pavel Badea a mărturisit că Mihai Rotaru va fi în continuare finanțatorul Universității Craiova. Oficialul oltenilor a declarat că încheierea colaborării trebuie anunțată la CS Universitatea Craiova și Primăria Municipiului Craiova.

„A fost o declarație pe care el a dat-o și care a fost scoasă puțin din context. Din câte știu și-a exprimat dorința de a continua, nu este o surpriză pentru noi. Este un om care s-a legat de acest proiect, iar dacă va decide să iasă din acest proiect o va face cu anunțarea cu celor doi parteneri, mă refer la Universitatea Craiova și Primaria Municipiului Craiova”, a declarat Pavel Badea.

Fostul mare jucător al oltenilor a declarat că își dorește să îl vadă pe . Acesta a declarat că „Geană” are experiența necesară, pentru a conduce formația din Bănie.

„Eu îl văd pe Eugen Neagoe, dar nu decid eu (n.r. râde). Eu cred că merită să fie antrenor la Universitatea Craiova, pentru că a ajuns la maturitatea și experiența necesare pentru a avea reușite la Universitatea Craiova”, a declarat Pavel Badea.