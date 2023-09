Pavel Bartoș a dat vestea cea mare. Când apare partea a doua din Ramon: „Mi-ar plăcea ca Horia Brenciu să fie alături de mine”

Filmul Ramon al lui Pavel Bartoș a avut un succes răsunător. Astfel că, vedeta Pro TV a făcut acum primele dezvăluiri despre partea a doua a acestuia. Nu are o dată exactă pentru lansare, dar știe alături de cine vrea să joace.

Pavel Bartoș a dezvăluit ce a făcut cu banii câștigați după lansarea filmului Ramon

Anul acesta, un proiect de suflet al său, regizat de Jesus del Cerro. I-au fost alături în această călătorie prieteni buni,

Ramon i-a depășit așteptările atât când vine vorba despre box-office, precum și de câștigurile financiare obținute ulterior. Pentru asta, însă, prezentatorul de la Românii a făcut multe eforturi.

A organizat un adevărat turneu de lansare, în orașele mari din țară, dar și în străinătate. Iar evenimentele neprevăzute nu au întârziat să apără. Astfel că, nici bine nu a început să câștige, că Pavel Bartoș a și cheltuit din bani.

„Pelicula a avut parte de cel mai lung turneu de promovare al ultimilor ani. Am fost cu el în multe orașe din țară, dar și în diaspora, la Londra, Dublin, Munchen sau Bruxelles. Ei bine, cu ocazia spectacolului programat la Alba Iulia am constatat, ușor îngrozit, că nu mai am cămăși curate și călcate.

Așa că a trebuit să acționez, fiindcă nu te poți prezenta în fața oamenilor oricum. M-am oprit într-unul din mallurile din oraș și mi-am achiziționat o mândrețe de fier de călcat cu aburi, de care aveam mare nevoie, așa cum v-am și explicat. Așa că țin foarte mult la acel fier de călcat!”, a povestit Pavel Bartoș pentru

Când ar putea apărea partea a doua

Totodată, Pavel Bartoș a făcut devzăvăluiri și despre posibilitatea de a lansa partea a doua a filmului Ramon. Își dorește asta, însă mai întâi este nevoie de o poveste care să-i convingă pe el și pe regizorul Jesus că merită să fie ecranizată.

Totuși, vedeta a susținit că amândoi sunt superstițioși și nu vor divulga foarte multe detalii înainte, astfel că nu se știe când va apărea continuarea, ci doar că Pavel Bartoș are de gând să se pună pe treabă curând.

„Am încheiat o serie de filmări, iar altele sunt de-abia la început. Și la teatru e multă treabă cu spectacolul meu de tip one man show, care mi-e foarte drag. Așa că până după Revelion nu mă văd așezându-mă la masă.

În plus, avem nevoie de o poveste bună și asta nu apare așa ușor. Noi, adică eu și Jesus, fiindcă tot cu el voi colabora, nu scriem povestea pornind de la personaje sau interpreți anume, ci invers.

Mi-ar plăcea, desigur, ca în viitoarea distribuție să se regăsească persoane care-mi sunt dragi, dar pentru ca asta să se întâmple ar trebui să fie toată lumea de acord. Dar da, mi-ar plăcea ca Horia Brenciu și alții să fie alături de mine în viitoarea poveste cinematografică”, a adăugat Pavel Bartoș.