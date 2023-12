Pavel Bartoș, adevărul despre cum a ajuns să prezinte Vocea României și Românii au Talent. „Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe”

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori și prezentatori de la noi din țară. De ani de zile, acesta este la cârma celor mai de succes emisiuni de la PRO TV. Deși are milioane de fani, nu mulți știu cum a ajuns acesta să prezinte ”Vocea României” și ”Românii au Talent”.

Pavel Bartoș a trecut prin Furcile Caudine la casting

Pavel Bartoș nu mai are nevoie de introduceri. Acesta este prezent de mai bine de două decenii în lumina reflectoarelor. În tot acest timp, nu a făcut decât să evolueze și să ajungă la inimile celor de acasă.

ADVERTISEMENT

Fără doar și poate, Pavel Bartoș are o carismă care trece dincolo de micul ecran. Însă, nu ar fi ajuns în ipostaza de prezentator dacă nu ar fi fost remarcat de oamenii potriviți, la momentul potrivit.

În urmă cu mulți ani, actorul a auzit că se lansează la PRO TV două showuri de anvergură. Și-a dorit foarte mult să facă parte din aceste emisiuni, doar că drumul său până acolo nu a fost deloc unul ușor.

ADVERTISEMENT

Pe vremea aceea, Mona a fost cea care a adus unele dintre cele mai de succes formate TV la noi în țară.

Pentru că avea pretenții și așteptări de la aceste emisiuni, același principiu l-a aplicat și oamenilor cu care urma să lucreze. Tocmai de aceea, lui Pavel Bartoș nu i-a fost deloc ușor să o impresioneze pe celebra producătoare TV.

ADVERTISEMENT

Actorul nu va uita niciodată castingul de acum câțiva ani

Chiar și acum, după ani și ani de zile de la acel casting, actorul își amintește cât de greu i-a fost să treacă toate probele și să îi demonstreze Monei că el este omul pe care îl caută.

Până a ajunge să prezinte ”Românii au Talent”, Mona l-a trecut pe Pavel Bartoș prin mai multe teste. Actorul a trebuit să prezinte câteva

ADVERTISEMENT

”Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe. Am trecut prin niște Furci Caudine. Am avut un Dansez pentru Tine, am avut niște Revelioane de prezentat.”, a spus Pavel, potrivit

Într-un final, acesta a primit telefonul mult așteptat prin care avea să i se comunice că va fi prezentatorul de la ”Românii au Talent”. Pe vremea aceea, nici măcar el nu știa că formatul va deveni un adevărat fenomen.